李在明在七国集团会议与特朗普见面……“以国家利益为中心的实用外交”面临考验

李在明总统将出席15日至17日在加拿大举行的七国集团（G7）峰会。李在明将在就任总统11天后首次登上多边外交舞台，这也是韩国重新开启紧急戒严后中断6个月的首脑外交。李总统可以在会见同盟及友邦国家首脑的同时建立友谊，启动自己的构想——“以国家利益为中心的实用外交”。平心而论，李总统很有可能面临考验。预计李总统将首次会见美国总统特朗普，届时两国首脑之间的对话非常敏感。在距离关税征收延期时限（7月9日）还剩不到1个月的时候，双方将就关税及投资谈判的方向交换意见，也可以就特朗普希望将驻韩美军的活动范围扩大到台湾的构想交换意见。李总统在选举中强调了以国家利益为中心的实用外交。其主要内容是，提升韩美同盟，追求坚固的韩日关系，稳定管理韩中关系。从中可以看出，想要改变前任政府以“价值观外交”名义全身心投入韩美同盟而疏远的对华外交。但也有人怀疑，在激化的美中矛盾中，能否同时赢得两国的心。眼下，特朗普政府要求二选一。美国国防部长赫格塞思5月份曾提出“安美经中时代的终结”，就是一个明显的例子。韩国长期以来在安保上与美国携手，在经济上与邻国中国合作，但美国明确表示不会容忍这种关系。在李在明政府时期，可能会根据美国的意图，将驻韩美军的角色从防御朝鲜扩大至牵制中国，同时还可能接连遭到要求限制韩国尖端产品对华出口等举措，由此引发中国反弹的情况，种种情况完全可能持续发生。在提升韩美同盟的同时改善与中国关系的“两手抓”外交构想必然会受到挑战。作为首次参加七国集团多边会议的李总统，将迎来把国家利益放在中心、根据首脑外交现实整理实用性外交构想的机会。最重要的是，加强事关生死利益的韩美同盟是首要标准。这是不能因为世界秩序剧变期而改变的原则。李总统有责任与特朗普总统进行3年半以上的交流，重新建立双赢的韩美同盟。在第一次见面时应该积累相互信任，如果存在不必要的误会，应该把它当作消除的机会。改善与周边国家的互惠关系，可以以七国集团会议经历的现实为基础，均衡地予以推进。