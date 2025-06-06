中国强化稀土出口管控 全程监控生产销售环节

《路透社》4日报道称，面对与美国特朗普第二任期政府可能爆发的贸易战，中国正将钐、镝等7种核心稀土元素出口管制作为应对筹码，已开发并运行覆盖稀土从生产到最终销售全流程的追踪监管系统。分析认为，此举标志着中国正在加速推进“稀土武器化”战略，或将进一步激化与长期对稀土出口管制表示强烈不满的特朗普政府的矛盾。据路透社披露，中国政府自上周起要求稀土生产商在线提交交易量和客户名称等补充信息。该媒体分析指出：“这释放出明确信号，表明中国正将稀土及其相关磁铁材料出口管制确立为长期措施。”在此背景下，中国商务部上月联合相关部门召开“战略矿产走私出口专项整治行动会议”，宣布将严格查缉受管制矿产走私出口行为。实际执行层面，中国不仅加强对7种核心稀土的管控，去年12月已对锑、镓实施出口管制，今年2月又将钨、铋纳入管制范围。国内外普遍预测，中国对稀土及其他重要矿产的管控强化趋势将持续，针对美国等国的出口管制力度或将升级。另一方面，中国对7种核心稀土实施出口管制后，美欧汽车制造商面临供应链危机。美国汽车零部件协会（MEMA）4日发表声明称：“零部件企业供应链正面临严峻而紧迫的风险。”《华尔街日报》同日报道，部分美国汽车相关企业担忧中国稀土管制长期化，正考虑将生产基地迁出中国。金喆仲 tnf@donga.com