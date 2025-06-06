三大特检获得通过……彻底调查是减少争议之路



共同民主党在李在明总统就任后召开的第一次国会全体会议上主导通过了内乱、金建希、蔡上等兵特检法等“三大特检法”。内乱特检法调查的是前总统尹锡悦等人的内乱、外汇行为等11项嫌疑，金建希特检法调查的是牵扯明太均与建镇法师全圣培案、操纵股价等16项嫌疑，蔡上等兵特检法调查的是尹锡悦在蔡某上等兵死亡调查问题施压等8项嫌疑。据悉，三大特检将投入120名检察官。共同民主党表示，“这是为了结束内乱”，国民力量党则指为“多数党的横行霸道”，以党论表示反对，但仍有几名议员投了赞成票。



三大特检所处理的事件都因调查不彻底，或未能查明真相，或查明案情仍在原地踏步。虽然12月3日紧急戒严事件因尹锡悦和相关人员涉嫌内乱等被起诉，正在进行审判，但没有对尹锡悦进行调查，仅靠参与者的陈述无法解决的疑问不止一两个。戒严6个多月来，无论是戒严的真正动机，还是为了戒严的名分，企图诱导朝鲜发动攻击的“卢相源手册”的真相等，尚无一处已被彻底查清。



对于前总统夫人金建希的疑惑，检察机关在尹锡悦任期2年半的时间里一直以消极的态度拖延调查，最终没有查明真相。介入公推或收受项链、香奈儿包的疑惑是尹锡悦上台前后发生的事情，但截至去年底，调查一直没有进展。涉嫌操纵德意志汽车股价事件，在没有对金建希进行强制调查的情况下，就作出了无嫌疑处理，引发了“包庇”争议。蔡上等兵牺牲已近两年，但尹锡悦的暴怒说和外部施压的真相等，什么都没有明确地暴露出来。



此前，尹锡悦和代行总统职权每次都对这些特检法案行使否决权。内乱特检法两次，金建希特检法四次，蔡上等兵特检法三次，都没有迈过否决权的门槛。反宪法的紧急戒严、被疑是以权谋私的金建希疑惑、妨碍蔡上等兵事件调查、试图隐瞒真相的疑惑等，不能大概齐地问责后过关。因为对这些事件进行严格的调查和查明真相，不仅是查明某些个人的不正之风，更是整顿差点崩溃的宪法秩序和动摇的司法体系的事情。此外，只有通过彻底调查查明真相，才能防止争议和矛盾持续不断。不过，也要警惕特检调查超越查明真相，演变成政治报复。

