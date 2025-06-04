防弹少年团和IU等明星身着素色服装投票 避免卷入政治争议

“各位，今天请务必参加投票。”歌手兼演员尹恩惠于3日上午在自己的照片墙上发布了一张照片，并附上简短文字，鼓励粉丝们在完成第21届总统选举正式投票后参与投票。不过，她在发布投票“认证照片”时显得十分谨慎。她身着素色服装，并用表情符号遮盖了指向投票站横幅的手部。此举旨在事先消除被误解为支持特定政党或候选人的可能性。当天，众多名人如演艺人士等，一如既往地积极参与投票，并在社交媒体上晒出认证照片。然而，在此次大选中，他们似乎对外在因素，如着装和手势等，给予了格外关注。这是因为近期女团Aespa成员刘知珉（KARINA）上传的照片引发的“颜色争议”，使得人们对政治表达的敏感度提高了。演员卞贞秀也在社交媒体上发布信息鼓励投票，称“今天并非普通的休息日，请不要因嫌麻烦而放弃投票”。艺人郭正恩也在上午6时许公开了手背上盖有投票印章的照片，鼓励人们参与投票。这些信息均未包含可能被解读为政治倾向的表达或图片。当前氛围下，人们也倾向于避免使用“竖大拇指”或“V字”等手指姿势。演员朴宝英、金所泫，歌手李恩美、宣美等也于当天平静地公布了参与投票的事实。在提前投票期间发布的帖子情况也颇为相似。防弹少年团（BTS）成员郑号锡（J-Hope）于上月29日上传在提前投票站前拍摄的自拍照中，身穿黑色T恤，戴着口罩和帽子。歌手IU于上月30日上传提前投票认证照片时，身着灰色系服装。演员金高银仅公开了提前投票站的引导文字，演员韩艺璃则将照片处理成黑白色。演员李帝勋在电影《烧酒战争》座谈会上摆出双手整齐叠放、避免使用手指手势的姿势。近期，因在社交媒体上传照片而陷入困境的演艺界人士不在少数。刘知珉上月27日上传了一张身穿印有数字“2”的红色夹克的照片，在因被指责支持特定候选人的批评声浪扩大后，她公开道歉称“今后会更加注意自己的行为”。说唱歌手Beenzino也因公开身穿红色服装的照片而卷入争议。另一方面，也有部分演艺人士特意身穿蓝色或红色服装来表明政治立场。李浩载记者 hoho@donga.com