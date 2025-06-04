若就此告别韩国智囊 “黄金机遇”恐将永远错失



“那时真应该接受中国学术界的提议。”



首尔一所名牌私立大学名誉特聘教授的这番感叹，道尽了当今韩国科技界所面临的危机。该大学为这位以理工科权威学者著称的教授退休后能继续研究，设立了“名誉教授”头衔。但这只是个虚衔，并无实质性的研究支持。他表示，为自己选择留在韩国感到后悔。



在科技霸权竞争白热化的当下，海外正向有才华的年轻科学家和行将退休的权威学者招手，承诺提供高达数十亿韩元的研究经费、高额年薪及住房补贴等。不少国内科学家的心正因此动摇。



据《东亚日报》与韩国科学技术翰林院近期进行的联合问卷调查显示，在国内200名理工科权威学者中，61.5%的人表示最近5年内收到过海外引进提议。其中42%的人表示已实际接受或正在考虑该提议。支撑国内科技界的粗壮根系正被一根根拔起，流向海外。即便是未收到提议的学者中，也有超过80%表示若将来收到提议将积极考虑。



海外引进机构正通过提供研究者定制化条件来动摇韩国权威学者们的心。其方式包括向年轻有为的科学家提供破格的年薪和研究经费，向临近退休的权威学者保障长期的研究环境等。



反观韩国，政府摇摆不定的研发（R&D）预算、退休后利用制度的缺失以及不必要的行政程序，正将研究者向外推。政权更迭时随之波动的研发政策令研究者不安，甚至连研究经费合同都不可信的绝望感，正成为流向海外的导火索。对于一位离开韩国的年轻科学家所言：“在这个比起写一篇论文，更需要为争取经费而费神于项目申请书、成果报告书的国家，如何能潜心研究？”我们同样需要侧耳倾听。



流向海外的并非单纯的“个体”研究者。尤其是权威学者们，他们带走的是数十年积累的研究能力、经验诀窍以及整个学术网络。他们的成果将以引进国家和机构的名义发表在论文上，专利和知识产权也极有可能流入他国。最终，在科技霸权时代，国家的竞争力将被侵蚀。因此，有必要将国内权威学者视为“小型研究所”，即国家的资产。



新政府上台的此刻，正是科技界的“黄金机遇”。若留不住人才，则再无未来可言。韩国的科技政策如今必须摆脱短期的预算分配或华丽的口号。无论是年轻研究者还是临近退休的权威学者，都必须让他们确信“我想在这里继续研究”。这才是真正的国家竞争力，也是阻止人才外流最现实、最根本的解决之道。



恰逢美国唐纳德•特朗普政府削减科技预算，导致美国本土科学家大量流失的此刻，这对韩国而言可能是绝佳的机会。我们应在不告别国内人才的同时，向具备实力的在美韩国科学家及海外人才抛出橄榄枝，为跃升为科技霸权国家获取坚实的筹码。

