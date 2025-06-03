乌克兰版“特洛伊木马”……用无人机摧毁41架俄罗斯战略轰炸机

乌克兰当地时间1日用117架无人机袭击了俄罗斯本土的5个空军基地。据悉，此举摧毁俄罗斯的图95和图22等41架战略轰炸机，至少造成了70亿美元（约合9.66万亿韩元）的损失。有分析认为，乌克兰2日在土耳其伊斯坦布尔与俄罗斯进行第二次直接停战谈判的前一天，为了提高对俄罗斯的压力而发动了攻击。据路透社等媒体报道，当天乌克兰安全局利用用装有爆炸物的无人机，对俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克州的贝拉亚空军基地、西北部摩尔曼斯克州奥列尼亚空军基地等5处进行了打击。特别是贝拉亚基地距离乌克兰前线4300公里。这是自2022年2月乌克兰战争爆发以来，乌克兰对俄罗斯发动的最长距离袭击。有分析认为，这表明乌克兰实际上可以攻击俄罗斯本土的任何地方。路透社称，此次战争中，乌克兰无人机袭击给俄罗斯造成了最大的伤害。乌克兰将此次行动命名为“蜘蛛网”，利用伪装卡车向俄罗斯土地走私117架无人机后，通过远程操控实施了空袭。特别是，在木箱中隐藏无人机深入敌阵这一点备受关注。美国有线电视新闻网（CNN）评价说，这让人联想到古希腊神话中的“特洛伊木马”。英国天空新闻援引二战时期日本对美国夏威夷州珍珠港的突袭，称这是“乌克兰版珍珠港袭击”。亲自指挥此次行动的乌克兰总统泽连斯基自赞道：“从制定计划到成功实施，花费了1年零6个月零9天的时间。这是值得载入史册的作战。”李基旭记者、金允珍记者 71wook@donga.com、rosa@ichannela.com