“金融安全软件强制安装规定反成黑客攻击突破口”

研究结果表明，国内金融安全程序的强制安装反而会被恶意利用在网络攻击上。韩国科学技术院（KAIST）电气电子工程系金容大、尹仁洙教授联合研究团队2日宣布，联合高丽大学金承柱教授团队、成均馆大学金亨植教授团队及安全专业企业Theori共同分析韩国金融安全软件，发现其存在设计层面的结构性缺陷与安全漏洞。研究团队通过分析国内主要金融机构及公共机构使用的7种主流安全程序（韩国安全解决方案•KSA），共发现19个严重安全漏洞。主要漏洞类型包括：△键盘输入窃取 △中间人攻击（MITM）△数字证书泄露 △远程代码执行（RCE）△用户识别与追踪等。此类问题源于韩国金融安全软件的结构性局限。原则上，网络浏览器会限制外部网站访问系统内部文件等敏感信息。但韩国金融安全软件通过规避浏览器安全机制，直接执行敏感系统功能。研究团队指出：“全球范围内，金融及公共服务领域强制安装此类安全程序实属罕见政策。”研究团队对全国400人开展的在线问卷调查显示，97.4%受访者曾为使用金融服务安装过韩国安全解决方案。金容大教授表示：“安全软件本应成为用户的安全屏障，却可能沦为黑客攻击的通道。政策亟需转型——应摒弃强制安装非标准安全软件的模式，转向遵循Web标准及浏览器安全模型的解决方案。”张恩智记者 jej@donga.com