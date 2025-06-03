英媒：“只要输入‘哥哥’，就会自动转换成‘同志’……朝鲜利用手机进行洗脑和监视”

英国广播公司（BBC）最近在报道中介绍朝鲜智能手机审查韩国式表达并定期截取使用画面的功能，称“朝鲜正在通过智能手机以‘乔治·奥威尔方式’给人们洗脑。”乔治·奥威尔是英国作家，在小说《1984》中描绘了由“大哥”支配的极权主义监视社会。据英国广播公司和《纽约邮报》当地时间1日报道，朝鲜的智能手机只要输入韩国式表达方式，就会自动修改为朝鲜式表达方式，并发出警告信息。英国广播公司通过去年底韩国对朝宣传媒体获得的朝鲜手机，展示了这种程序是如何实现的。“哥哥”是韩国女性称呼恋人或配偶时经常使用的词语，通过电视剧在朝鲜也广为人知。只要在朝鲜手机里输入“哥哥”两字，就会自动转换成“同志”，然后出现“警告：只有亲兄弟或亲戚之间才能使用”的信息。另外，只要输入“南韩”，就会变成“傀儡地区”的字样。英国广播公司认为：“这是奥威尔式的手法。智能手机是朝鲜用于给人们洗脑的必要工具。”英国广播公司还展示了外表平平无奇的智能手机每5分钟自动暗地里截图并将其储存在使用者无法接近的秘密文件夹中的样子。《纽约邮报》评价说：“朝鲜当局也许可以接近秘密文件夹。这是带有21世纪色彩的奇特的奥威尔式操作。这表明金正恩独裁政权在技术领域战斗中获胜的可能性。”英国广播公司说：“朝鲜是世界上唯一一个不普及因特网的国家，但由于（韩国）一些电视台和非营利组织在半夜里向朝鲜发送电波，朝鲜居民可以秘密收听。”报道还称，韩国的电影、电视剧、歌谣、新闻等每月被装在数千个便携式存储装置（USB）和微型SD卡中走私到朝鲜。英国广播公司表示：“韩国电视剧表面上看无害，但包含了高层公寓、快车、高级餐厅等韩国平凡的日常生活，给朝鲜居民带来冲击。”此前，朝鲜从2023年起把使用韩国式表述或用韩国式腔调说话定为犯罪。据悉，如果警方没收智能手机，将确认短信等是否有韩国式表达方式。英国广播公司指出：“（韩国向朝鲜）传送内容的相当一部分一直得到美国政府的支援。美国总统特朗普再次执政后，相关援助被削减，相关工作正在遭受打击。”林雨宣 imsun@donga.com