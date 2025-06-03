导演迪恩•德布洛斯表示将展示“局外人”改变世界可能性

“我想再次证明，那些难以适应社会的‘局外人’也能凭借差异与个性改变世界。”将于6日在全球率先于韩国上映的真人电影《新驯龙高手》（How to Train Your Dragon）的导演迪恩•德布洛斯（55岁），2日在与韩国媒体举行的视频座谈会上这样强调道。正如动画片中那位无法融入同龄人、也得不到父亲认可的维京少年“小嗝嗝”（梅森•泰晤士饰）改变世界的旅程一样，真人电影也强调了“局外人”的重要性。德布洛斯导演表示：“小嗝嗝总觉得自己有所欠缺，但正是这种差异成了改变周遭的力量”，“我想传递一个信息：任何人都能以自己独特的方式成为英雄。”他补充道：“这是一个促使我们反思习俗和刻板印象的故事”，“在改编成‘真人’电影时，我希望展现一个更加成熟、情感浓度更为浓厚的世界。”动画电影《驯龙高手》系列于2010年至2019年间共制作了三部。其累计票房收入达16亿美元（约合2.2万亿韩元）。在韩国，该系列也凭借第一部229万人次、第二部298万人次、第三部216万人次，总计动员743万人次的观众，在票房与作品质量上均获得认可。此次改编的真人电影同样由执导了全部三部动画电影的德布洛斯导演掌镜，因此原著粉丝的期待值很高。他表示：“我想再次传递动画所展现的那种惊奇感”，“大家所热爱的故事、角色和动作场面都得到了进一步升级。”此次真人版的亮点无疑是“飞行场景”。影片在冰岛、苏格兰、法罗群岛等地实地取景，将真实的天空、岛屿和云层与计算机图形（CG）技术相结合，完成了这些场景。演员们需要实际骑乘在高达3米的“龙形机器人”上进行表演。“动画可以完全掌控场景，但真人电影一旦开拍，就可能朝着导演始料未及的方向发展。特别是在真人电影中，演员在拍摄过程中感受到的情绪会被融入其中，从而拓展了电影的维度。”与小嗝嗝一同牵引电影情感线的飞龙“没牙仔”，在保留其独特可爱气质的同时，也蜕变为更为逼真的生命体。德布洛斯导演表示：“我们以人们通常作为伴侣动物饲养的狗和猫为灵感设计了没牙仔”，“并参考了老虎和豹子的动作来赋予其生动感。”超越孩子与飞龙友谊的“共存”信息——拉近人与自然、代际之间的距离——仍然是本片的核心主题。导演表示：“我们必须重新思考我们习以为常的教诲，倾听他人的故事，学习共同生存之道。”那么，真人电影也会像动画一样制作成三部曲吗？“首先，续集肯定是会有的。剧本工作才刚刚启动，我想今年冬天左右应该就能开始制作了。哈哈。”李浩载记者 hoho@donga.com