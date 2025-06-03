就职演说中不想听到的话——“清算过去”



这是很久以前曾担任司政机关高层职务的人士所说的话。据说，在总统任期初期，就针对过去政府的调查范围和强度，向青瓦台报告了3个方案。为了便于区分，在调查范围最广的报告上标注了红色，中间程度是黄色，在最弱的调查报告上标注了蓝色。但据说，政界人士出身的核心幕僚指责说，“为什么要制造出这么多总统的敌人?”采纳了蓝色方案。实际上，该政府在政治报复的争论中比较自由。



提前总统选举结束后上台的新政府也会面临类似的情况。不管是谁当选，都会面临如何才能有别于没有人气的上届政府，需要选择的瞬间。总统的就职演说很有可能是第一个关口。就任仪式不是作为政治势力的代表，而是作为国家领导人接受总统权限的场合。因此，需要把因选举活动而矛盾加深的国民团结在一起的程序，因此传统上相比“与过去的战争”，更强调面向未来的国民团结。



最具代表性的就是像这次这样提前选举上场的文在寅政府。他在就职演说中干脆删除了选举时强调的“清除积弊”。取而代之的是国民团结。但是，成立两个月后，清除积弊成为第一国政课题，各部门全方位司政的推进声势浩大。结果，未来议程被调查热点所掩盖，也错失了在牵制和平衡的原则下冷静重组调查机关的时机。围绕“这是不是只许州官放火不许百姓点灯”，国民再次出现分歧，延续政权也告失败。如果按照就职演说进行，对文在寅政府的评价就会有所不同。



更应该作为反面教材的是尹锡悦政府。民主化以后，他以历届最小票差当选总统，但在就职演说中却以“太理所当然了”为由，没有提及国民团结。回想起来，不禁令人怀疑，检察官出身的总统藏有露骨地调查在野党的意图。他同时无视了“如果对在野党进行粗暴调查，在野党将要求对总统家属疑惑进行同样强度的调查”的警告，检察机关最终成立了针对在野党代表的大规模调查组。结果非常惨烈。调查以失败告终，总统反而因宣布紧急戒严而自行倒台。



政府要想有力地推进国政课题，纠正国家纲纪是必要的。但清算过去应该集中于有名分和共识的部分。例如，紧急戒严疑惑和尹锡悦前总统夫妇相关疑惑的调查当然可以看作是政治报复的例外。但要用不过分的强度和方法查明真相。因为如果不按照之前说明的那样跟着“蓝色信号灯”走，可能会出现后遗症。



在通过选举选拔领导人的制度中，没有永远的胜者。胜利后必然伴随着失败，这只是时间问题，执政党总有一天会成为在野党，在野党可能会再次成为执政党。紧急戒严以后，韩国社会面临着政治和经济破产的危机。在这种情况下，被罢免的前任总统与街头势力融为一体，反而助长了社会矛盾。完全克服戒严事态的方法仅靠清算过去是有限的。总统应该首先做出让步，包容反对势力，成为“全体国民的总统”。不是有句话说，“权力分享越多民主主义就越大”吗？希望这次能出现相比本人想说的话更先说国民想听的话的总统。

