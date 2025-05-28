证词：“吕寅兄指示逮捕14名政界人士并移送关押设施”

在前国军反谍司令部司令吕寅兄涉嫌参与去年12月3日紧急戒严而被起诉一案的审理中，有人在证言中说，吕寅兄指示抓捕政治人士等14人并将他们移送关押设施。前反谍司令部反谍调查团团长金大宇（准将，音）27日作为证人出席在首尔市龙山区中央地区军事法院举行的吕寅兄涉嫌从事内乱重要任务等的公开审理。他作证说：“吕寅兄指示我‘组建联合调查本部’，并称已从（时任国防部长）金龙显那里收到名单，叫我去记下政界人士等14人的名字。他指示称，要抓获这些人，并把他们移送到首都防卫司令部地下一层掩体。”吕寅兄在之前的审理中表示是“让他们确认位置”，否认曾指示逮捕政界人士等嫌疑。不过，金大宇还表示：“按我们的理解，不是由反谍司直接逮捕，而是从军队或警察那里接收并移送。”在当天的审理中，金大宇就向反间谍司调查协调课长具敏会（音）等通报逮捕名单、向国会出动调查官的原因解释称：“当时已经宣布戒严，我就以为联合调查本部已经组成。因为联合调查本部知道有逮捕戒严犯的任务，所以认为逮捕政治家是对此的指示，就下达了命令。”对于军检方提出的“反谍司令部是否想进一步封锁国会”的提问，他答道：“在总统宣布紧急戒严的情况下，曾有过对指示抗命的恐惧。更何况当时的情况非常混乱，甚至无法判断哪些是非法的，哪些是合法的，所以很难做出判断。感觉吕寅兄是在催促出动，所以只能先出动。”崔美松记者 cms@donga.com