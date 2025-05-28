《街头女战士》全球版即将开播，制作团队称“引爆观众多巴胺”

“我们自信这是一档能够引爆观众多巴胺的节目。”（Gabee）“街头女战士领队们突破冒险与逆境的全程都将被完整呈现。”（Honey J）以全球对抗赛形式升级的Mnet舞蹈生存节目《街头女战士：世界之战》（World of Street Woman Fighter）即将揭开面纱。27日上午在首尔江南区举行的制作发布会上，韩国队“BUMSUP”（成员包括Gabee、Noze、Reejung、Rihey、Lip J、Monika、Aiki、Honey J、Hyojin-Choi）成员们异口同声表示，“这是一档充满感动与叙事的节目。”《街头女战士：世界之战》是2021年首播引发热潮的《街头女战士》的第三季。本季有韩国、新西兰、美国、日本、澳大利亚等5国6支队伍参战。除第一季领队集结的韩国队“奋起”外，澳大利亚“AG SQUAD”、美国“MOTIV”、日本“大阪Ojo Gang”“RHTokyo”、新西兰“ROYAL Family”等团队将展开激烈角逐。总导演崔正南表示：“通过与海外舞团进行第二季生存战后，我们确信‘有必要向韩国介绍更多国际舞团’。节目中英语、日语占比较大，韩语比重仅20%，颇具‘外语片’氛围。”担任评委的歌手兼JYP娱乐代表制作人朴振荣表示：“虽涉足演艺界多项工作，但舞蹈始终是我最本能的领域。能与世界顶尖舞者共聚一堂令人兴奋。”世界知名舞者Mike Song作为联合评委称：“这是能目睹传奇舞者巅峰对决的特殊舞台。”孕期加入节目的Monika虽未登台，但承担了团队精神支柱角色。这位“产后50天”的舞者坦言：“起初因无法参赛感到遗憾，但随着赛程推进，激烈程度让我庆幸未参与竞技。”《街头女战士》系列此前通过各类任务掀起舞蹈挑战热潮。崔导演透露：“第一季《Hey Mama》、第二季《New thing》等歌曲都曾引发流行。本季也将通过任务诞生多支有望引发挑战热潮的曲目。”史智媛记者 4g1@donga.com