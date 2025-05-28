想竞选总统的韩德洙、挂冠而去的崔相穆，“断电断水”的李祥敏……戒严当天做了些什么？



前国务总理韩德洙、前副总理崔相穆、前行政安全部长李祥敏26日因涉嫌内乱而被警方传唤接受调查。继李祥敏之后，警方又禁止韩德洙和崔相穆出国。因为已经确认，他们参加前总统尹锡悦去年12月3日宣布紧急戒严之前召开的国务会议时的实际举止，与此前他们“无关戒严”的陈述相违。据悉，警方掌握的总统室监控录相视频中，有其中一部分人被怀疑赞同戒严或默认戒严的场面。



三人都被怀疑从尹锡悦那里收到了戒严相关文件。韩德洙曾声称：“不记得在国务会议上看到或收到戒严文件，在会议结束后才知道西服口袋里有戒严宣言。”崔相穆表示，虽然收到了紧急立法机构相关的纸条，但没有看内容。李祥敏则声称没有收到给媒体停电、停水的指示，只是远远地看到了放在桌子上的纸条。虽然这些陈述中有不少从常识上让人产生疑问，但此前一直无法确认其真伪。



特别是三人之后的行动让人对其背景产生了怀疑。韩德洙在代行总统职权时，因拒绝任命可能影响尹锡悦弹劾审判的宪法法官候选人而引发混乱，后来又不顾不负责任的批评，强行宣布参加总统选举。崔相穆以在野党的弹劾为由突然辞去副总理职务也引发了争议。李祥敏声称“没有接到过尹锡悦指示”，但现在有证言说是他向消防厅厅长下达了断电断水的指示。



这就是要彻底查明尹锡悦对他们下达了什么指示、戒严文件传达过程的真相是什么的原因。不仅如此。总统警卫处还删除了尹锡悦与时任国情院第一次长洪壮源、时任首尔警察厅长金峰植的保密电话信息。随着查明戒严真相的新证据接连不断，有必要一一查明戒严关联者们是否存在撒谎、毁灭证据的企图。

