小学三年级失踪儿童时隔36年与家人团聚

一名小学三年级时失踪的儿童在警方持续调查下，时隔36年终于与母亲重逢。首尔警察厅刑事机动队25日通报，1989年失踪的崔某（45岁）在失踪36年后，于上月回归家人怀抱。1988年9月崔某父亲去世后，其母亲因健康恶化难以独自抚养儿子，遂将崔某托付给位于首尔江东区的姑姑照顾。然而次年5月，时年小学三年级的崔某突然失踪，姑姑虽向警方报案但未能寻获其下落。姑姑始终未放弃寻找崔某，并于2022年7月与长期失去联系的崔某母亲艰难重逢。双方就崔某失踪事件再次向警方报案，案件于去年2月移交至长期失踪专案组——首尔警察厅刑事机动队展开全面复查。警方调取崔某就读小学的学生档案，分析其健康保险及国民支援金领取记录等各类信息。考虑到崔某可能成为无亲属照料的“无依者”，警方对首尔及周边52处保护机构展开排查，采集309名无依者DNA样本进行比对。通过缩小至39名高度相似对象，并结合保护机构收容记录等证据，最终锁定崔某为失踪人员。警方提取崔某当年进入少年保护机构时粘贴在儿童卡片上的照片供姑姑辨认，确认其正是苦寻多年的失踪孩童。经国立科学调查研究院基因鉴定，最终确认了崔某的身份。警方相关人士解释：“姑姑当年以为崔某是去找母亲，而母亲则认为孩子仍在姑姑家抚养。在那个没有手机的年代，双方失去联系后，姑姑历经艰辛找到崔某母亲，二人重逢后才得知孩子失踪真相。”据悉，崔某因误以为遭家人遗弃，此后在釜山保护机构长大成人。李采完记者 chaewani@donga.com