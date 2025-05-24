特斯拉“人形机器人”展现家务能力：从清洁到烹饪的全方位突破

5月21日（当地时间），特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克在社交媒体X（原推特）上发布了特斯拉正在开发的人形机器人“Optimus”的最新视频。在这次视频中，Optimus展示了它能够稳定地完成家务活。根据马斯克当日发布的视频，Optimus进行了诸如扔垃圾袋、用扫帚扫桌子上的灰尘、使用吸尘器、开关窗帘等“清洁工作”。这比过去只能进行手部和手臂移动以及行走有了很大的进步。除了清洁工作，它还展示了厨房工作。在燃气灶前，用铲子搅拌锅中的食物，按压微波炉按钮，打开橱柜，用手指的力量撕下厨房纸巾等。在视频中，所有这些工作看起来都像人类一样自然地完成。马斯克在发布视频时表示：“我并不是整天只知道跳舞。”此前，马斯克在13日发布了一段视频，展示了Optimus执行类似跳舞的动作。马斯克在Optimus视频的说明中写道：“这是有史以来最伟大的创新产品之一。”特斯拉Optimus项目的工程师米兰•科巴克在X上表示：“我们的目标之一是让Optimus能够从互联网上的人类工作视频中直接学习。”他还说：“目前，我们能够将人类视频中学到的内容直接应用到机器人身上。”这可以理解为他们已经开发了Optimus观看视频并从中学习的功能，同时也意味着Optimus的学习效率得到了提高。目前以电动汽车为主要产品的特斯拉，似乎将更加专注于以Optimus为中心的人形机器人开发和销售。马斯克在20日接受美国经济媒体CNBC的采访时说：“从长期来看，真正重要的是自动驾驶和Optimus。这两点将是未来公司财务成功的主要决定因素。”马斯克在上个月22日的特斯拉财报会议上关于Optimus表示：“我们将于今年年底前开始生产数千台，并有望在四年内实现每年生产100万台。”李基旭记者 71wook@donga.com