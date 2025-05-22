报告：“韩国制造业，过分依赖美国与中国……必须实现多元化”

一项调查结果显示，韩国制造业对海外市场的依赖度远远超过世界主要国家。有人指出，为了搞活内需和出口地多元化，应该提供政策支持。韩国经营者总协会21日发表的《韩国制造业国内及海外需求依赖现状和启示》报告显示，2023年韩国制造业国内生产总值的海外需求依赖度为58.4%，比2000年（52.7%）上升5.7个百分点。这大大超过了世界平均海外需求依赖度（42.4%），这意味着如果世界经济停滞，韩国经济将遭受更大的打击。此次分析的国家中，制造业国内生产总值的海外需求依赖度高于内需依赖度的国家只有韩国和德国（69.2%）。美国、中国、日本一直维持着海外依赖度不到一半的内需中心增长结构。分析韩国制造业的海外依赖度，就会出现对中国的依赖度越来越高的现象。2023年韩国制造业国内生产总值中，对美国和中国的依赖度分别为13.7%和10.8%，位居第一和第二。对美依赖度虽然比2000年减少1.1个百分点，但对华依赖度上升6.0个百分点。再者，韩国对美中两国的依赖度为24.5%，远远高于日本（17.5%）和德国（15.8%）。按行业分类，包括半导体在内的电气设备部门的海外依赖度最高，为76.7%。韩国经营者总协会经济调查本部长河尚宇（音）表示：“由于美国加强关税政策和全球贸易环境恶化，对美中依赖度较高的韩国制造业的不确定性增大，因此急需制定出口多元化和刺激内需的政策。”金在亨 monami@donga.com