国内连锁品牌借助“K食品热”重返中国市场

以炸鸡连锁品牌为中心，韩国国内餐饮品牌正在重返中国市场。由于“限韩令”（韩流禁令）的影响，此前这些品牌曾缩减了在中国的业务，但随着国内市场的增长限制以及中国政府的消费刺激政策和K-食品的人气等，这些品牌正在加快重返中国的步伐。炸鸡连锁品牌BBQ最近宣布，已与中国八大核心地区的餐饮连锁企业签署了特许经营权协议（Master Franchise•MF）。MF模式是将特许经营权授予当地企业，供应原材料，并收取品牌使用费（特许权使用费）。BBQ于2003年进入中国市场，运营了400多家门店，但据称在“限韩令”后，门店数量有所减少。BBQ希望通过此次MF协议，在成都开设首家直营店，长期目标是在中国全境开设1000多家门店。（北京、青岛、济南、深圳、厦门、武汉、西安、成都等八地被选为首批战略布局区域）校村炸鸡（Kyochon）也开始重新攻略中国市场。校村于2008年首次进入中国市场，今年初在深圳设立了法人，并在新购物中心“前海万象城”开设了深圳1号店。目前，校村在中国各地运营着18家门店。计划在北上杭等大城市之后，扩展到主要省份的省会城市。校村相关人士表示：“将以30多年积累的酱油、红酱、蜂蜜等调料技术为基础，以最具韩国特色的炸鸡口味攻略中国市场。”BHC则从中国香港市场开始，考虑进军中国大陆。BHC于2018年在香港开设首家门店，去年开设了第二家门店。目前在中国大陆没有门店，但BHC方面表示，未来也考虑进军东南亚和中国大陆。CJ Foodville的烘焙品牌“多乐之日”于2005年在北京开设1号店，进入中国市场。目前，加盟店数量已达200多家。CJ Foodville通过将经营权和股份出售给当地企业等，收取特许权使用费的方式运营多乐之日。国内连锁品牌重返中国市场的背景是K-文化扩散和限韩令缓和的氛围。韩国外国语大学国际地区研究院教授姜准英（音）表示：“以中国年轻一代为中心，对K-食品的需求明确存在，特别是‘炸鸡啤酒’文化是K-食品的代表性关键词之一。”姜教授解释称：“虽然目前‘限韩令’尚未完全解除，但自去年起，氛围已有所缓和，强硬的应对基调也有所软化。”国内消费市场低迷的氛围也是连锁品牌重返中国的因素之一。根据韩国银行的数据，去年12月，国内消费者信心指数降至88.4，截至今年4月，仍低于基准线100。消费者信心指数低于100，意味着对消费前景持悲观看法的人更多。一位连锁品牌业界人士表示：“由于国内市场停滞不前，地理上相近且市场规模大的中国再次受到关注。”此外，中国政府的内需消费刺激政策和餐饮市场持续10%以上增长的复苏趋势，也是吸引品牌关注中国市场的背景。中国在去年12月的中央经济工作会议上，提出了为刺激消费，应发展“首发经济”。为此，对国内外企业在推出新产品或开设门店时，提供政策补助金或简化行政程序等优惠措施。中国经营研究所所长朴成赞表示：“中国强调‘首发经济’，当地企业积极要求韩国等海外连锁品牌的授权。”金多妍记者 damong@donga.com