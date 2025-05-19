“戒严冲击”下…外国人投资，甚至落后于战时的俄罗斯

去年，外国人在韩国的投资规模急剧缩小。特别是去年第四季度（10月至12月），甚至落后于处于战争中的俄罗斯，仅排在前30个国家中的第23位。根据韩国银行18日向国会提交的资料显示，去年外国人在韩国的投资规模为371.84亿美元，比上年减少了33.8%。这一数字包括外国人在韩国进行的“直接投资”和股票等“证券投资”。根据国际货币基金组织（IMF）的统计数据，按国家比较，去年韩国在经济规模前30位的国家中，吸引外国投资的排名从2022年的第14位、2023年的第13位下降至第17位。去年，沙特阿拉伯、波兰、比利时、奥地利等滞后于韩国的国家吸引了比韩国更多的投资。特别是仅看去年第四季度，外国人在韩国的投资减少了11.78亿美元。这是自2020年第一季度（-4.59亿美元）新冠疫情初期以来，首次出现负增长。去年12月初的紧急戒严事态导致经济心理迅速冻结，外国人推迟或撤回投资的影响较大。去年第四季度的排名为第23位，较前一季度（第19位）下降了4位，较上年同期（第14位）下降了9位。成绩甚至不如接受IMF救援的阿根廷（-1.87亿美元）和处于战争中的俄罗斯（-7.86亿美元）。与此形成对比的是，去年韩国国民和企业的海外投资规模为1208.38亿美元，比上年增加了55.7%。这是国内企业在海外增设工厂，个人投资者积极购买美国股票等海外资产的结果。李栋勋记者 dhlee@donga.com