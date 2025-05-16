想要博取特朗普好感？购买美国飞机吧！

美国白宫14日在官方网站发布消息称，美国总统特朗普对卡塔尔的访问取得成效，其中首例经济合作成果是卡塔尔航空与美国波音公司签署金额高达960亿美元（约合134284.8亿韩元）的飞机购买合同，白宫称之为“历史性协议”。此前一天，波音公司在沙特阿拉伯亦签下价值48亿美元（约合6720亿韩元）的订单。分析认为，中东产油国大举采购飞机，既反映出“飞机爱好者”特朗普的个人偏好，也体现出美国在航空制造领域的产业优势。依托“石油美元”与石油出口的强大基础，中东国家一直积极培育航空产业，对购买飞机兴趣浓厚。彭博社当天指出：“特朗普总统对飞机长期的执着，正成为各国政府和企业争取其青睐的有效手段。”报道特别提到近期围绕卡塔尔赠送特朗普一架波音747-8专机的争议事件，称之为“国家和企业通过航空器获取特朗普好感的最具戏剧性的案例”。特朗普拥有一架2011年购入的私人专机“特朗普一号”（波音757），并曾运营一家名为“特朗普快运”的航空公司，其对飞机的热爱可见一斑。白宫表示，此次卡塔尔航空与波音的合同预计将在生产与交付期间每年为美国创造15.4万个工作岗位，意义重大。作为全球最大民用客机制造商，波音公司是美国制造业的代表企业之一，美国在与各国展开贸易谈判时也频频推动波音飞机的销售。以9日公布的美英贸易协定为例，其中包括英国国际航空集团订购32架波音787-10飞机，交易金额达130亿美元。因具备全球竞争力，航空产业亦成为各国对美实施贸易报复的手段之一。中国在上个月对美方高关税措施进行反制时，曾以暂停购买波音飞机作为回应。中美双方就关税争端达成90天缓征协议后，中国政府随即通知本国航空公司恢复采购波音飞机。彭博行业研究的航空分析师乔治·弗格森预测，“未来美国在与其他国家的多项关税谈判中，波音飞机订单将是常见内容”。金允珍记者 kyj@donga.com