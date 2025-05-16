外聘总统候选人再次引发惨剧，未培养本党人选自食其果



“我们难道是什么‘平台型政党’吗？”



上月初，围绕国民力量党内提出推举前国务总理韩德洙为总统候选人的主张，一名党内人士如此回应。他质问道，“韩德洙是否具备作为政党人士的党性认同和同志意识？党总是想着从外部引进法律界、官僚出身人士来扶持”，对此表示强烈不满。



众所周知，推举韩德洙的最终结果，是一场超乎想象的惨剧。这一惨剧在很大程度上，是韩德洙本人在宣布参政仅9天内便觊觎巨大保守党总统候选人一职所导致的。韩德洙2日宣布参选，并声称若未在候选人登记截止日（11日）前完成候选人单一化，将不会登记参选，实际上是以“限期无党籍候选人”姿态出战。



这为此前承诺“将在候选人登记日之前完成单一化”的金文洙提供了反悔的借口。金文洙表示：“一个既不是党员，也不打算登记参选的人，竟问我‘你承诺要单一化，为什么不履行’，这在全球政治史上前所未闻”，坚持拒绝让步。



固然韩德洙自身存在问题，但更根本的问题在于国民力量党再次想要外聘总统候选人的惯性。上届总统选举时，国民力量党招聘当时刚辞去检察总长职务的尹锡悦，并全力支持其当选。然而，尹锡悦在本选阶段暴露出资质争议及“迷信门”丑闻，显示出党对其缺乏充分审查，但党内缺乏备用人选，亦只能将其视为唯一选项。



尹锡悦缺乏政治经验，最终表现为专横独断和不通人情的执政风格。不止一两名国会议员私下对尹锡悦轻视既有政治人物和国会的言行感到愤怒。但国民力量党也未能有效牵制这个对党毫无亏欠意识的总统。党一度安排同样缺乏政治经验的时任法务部长韩东勋担任紧急对策委员长，试图与尹锡悦沟通，但最终引发党政矛盾，甚至导致宣布发生紧急戒严事态。



尽管如此，国民力量党仍把命运系于外部人选身上，一心只想着先赢再说。对于韩德洙，有人提出“虽无政治经验，但有50年行政经验，与检察官出身不同”的牵强论点，对“上次请外援当总统，结局如此，如今又要再请一次”的批评视而不见。



这种推举外部人士为总统候选人的行为，可能导致党内人才枯竭，形成恶性循环。这是因为，忽视数十年来为党奉献的资深政治人，或会让有志问鼎总统的党内人士产生怀疑感。曾参与党内总统初选的五选国会议员罗卿瑗感叹称：“我们党总是‘起承转皆外援’。”初次当选的少壮派议员金宰燮也自嘲道：“我们党难道就培养不出总统候选人吗？”



国民力量党必须拼命培养党内人选。长期流于口号的青年政治人才培养应付诸行动，落后于共同民主党的议员评估制度也需完善。同时，应在执政期间积极将议员委任入阁，积累行政经验。值得回味的是，外部人士出身的前总统尹锡悦在内阁中任用的现职选区议员，唯有大学学长、检察出身的权宁世一人而已。

