中国推动人工智能义务教育，韩国却因公开学力问题争论不休



韩国大法院近日裁定，允许公开首尔市中小学学生基础学力评估结果的首尔市议会条例合法。大法院15日就首尔市教育监请求判定该条例无效的诉讼，作出支持市议会的判决。大法院指出，虽然基础学力管理属于教育部权限，但市议会亦可制定符合地区实际的具体教育政策，公开评估结果亦符合上位法。由此，首尔成为全国17个市道中首个有权公开基础学力诊断结果的地区。



基础学力诊断评估系每学期初针对小学一年级至高中一年级学生实施的测试，评估结果仅供学校掌握，学生及家长不得知悉。2023年，因新冠疫情长期化引发学力下滑担忧，首尔市议会制定条例，规定公开各校评估结果，并赋予教育监协助减少未达标学生的义务。教育监则主张此举助长过度竞争与学校排名，提起诉讼。大法院判定，该条例“保障了市民对学校教育的知情权，并能提升参与度，有助于提升基础学力”。



各校学生学力水平本应是家长与学生最基本的信息。美国、日本、法国等先进国家均公开学校学业成绩及大学升学情况，以保障教育消费者知情权，并促使学校形成良性竞争。为了确认这一理所当然的权利，韩国竟需上诉至大法院，令人惊讶。市教育厅虽主张基础学力管理是其固有职责，但正因教育当局未能有效履职，市议会才出面立法。



当前，全球科技竞争日趋激烈，美国、中国等国正大幅强化基础教育阶段的数学与信息技术课程。中国更分阶段推动在中小学全面实行人工智能义务教育以大量培养人工智能人才。然而，韩国教育当局不仅无力制定未来导向的教育政策，反而以减轻学生负担为由减少学习量，并围绕是否公开基础学力结果等老问题展开法律攻防，白白浪费两年时间。这样的学校，又怎能获得公众信任？唯有负责任地教学、公开成果、接受评价，才能拯救公立教育，重树教师权威。

