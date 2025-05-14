三名主要候选人同日赴大邱庆北拉票，保守阵营票仓成激战地

共同民主党候选人李在明、国民力量党候选人金文洙、改革新党候选人李俊锡13日同时在被称为“保守心脏”的大邱庆北地区展开竞选活动。李在明旨在将该地区支持率提升至27％至28％，以实现“压倒性胜利目标”。金文洙自竞选初期便积极经营这一本党票仓，展现出“保守势力总集结”的决心。李俊锡自正式竞选活动开始前便长期驻留该地区，当天再次造访大邱，强调自身是“新保守合适人选”。李在明当天首先访问前总统朴正熙的故乡庆尚北道龟尾市，提出“朴正熙愿景”。他说：“无论是朴正熙的政策还是金大中的政策，能有什么区别? 关键是民生。”他还表示：“我小时候看到大邱和龟尾，那是令人惊叹的城市，现在看来没有什么变化，反而人口减少了。‘随便插根桩子都能当选’的国会议员们，把这里的选民不放在眼里。”他强调：“由谁执政，世道可能截然不同。那个人可不一样。”他随后前往大邱，在拉票活动也表示：“请你们也用用李在明看吧。我有信心能干事情。”他强调自己是“做好了准备的总统”，并说：“颜色并不重要，重要的是大家的生活能否改善。”金文洙当天继续前一日在大邱的竞选行程，呼吁支持称：“国家处于困难时期，大邱庆北的民众一定会在危机中拯救国家。”他也借助“朴正熙营销”展开竞选。在大邱庆北选举对策委员会成立大会上，他表示：“朴正熙前总统是伟大的世界级领导人。年轻时我曾反对朴正熙总统，最近才意识到自己当初是错的。”当天他还前往釜山，承诺将产业银行迁往当地。李俊锡同日在大邱展开密集拉票。他此前也曾长期停留在大邱庆北地区争取选票。当天在庆北大学结束行程后，他在记者会上表示：“大邱民心正在明显转变，能为大邱未来负责的候选人正是我李俊锡。”他还集中攻击金文洙，强调“保守阵营的世代更替”。他说：“投给金文洙的票不仅是废票，也无法引领未来。”大邱、蔚山=尹明真记者、大邱、蔚山、釜山=金成模记者 mjlight@donga.com、mo@donga.com