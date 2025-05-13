美国-中国"关税115%P"协议……适用90天

美国和中国10日和11日在瑞士日内瓦进行了为期两天的高层贸易谈判，决定大幅下调对对方进口商品征收的高额关税。当地时间12日，美国谈判团首席代表、财政部长斯科特•贝森特在日内瓦举行的与中国的贸易谈判相关新闻发布会上表示：“美国和中国决定在今后90天内降低对对方国家征收的对等关税115%。”因此，90天内美国对中国产品征收的关税将从145%降至30%。而中国对美国产品征收的关税也将从125%下调至10%。美国和中国在一份联合声明中表示，“双方将建立金贸磋商机制，以便解决经贸关系中的担忧事项，并继续相关讨论。”贝森特部长也表示，“双方都不希望彼此脱钩和征收高额关税，希望进行更加均衡的贸易”，暗示两国为解决贸易矛盾的谈判将持续下去。但也有人预测说，两国此前虽然组成了众多协议体，但矛盾仍在继续，因此结果不容乐观。今年1月美国特朗普二期政府上台后，两国互扔“关税炸弹”，持续着“强强”对峙，但通过此次谈判，暂时奠定了消除矛盾的动力。但是，美国强调要重新调整包括消除对华贸易逆差在内的两国贸易关系，而中国则反驳说这是过分的要求。中国副总理何立峰前一天表示，“会谈取得了重要进展。如果美国执意要损害中国的利益，将坚决予以应对。”申晋宇 niceshin@donga.com