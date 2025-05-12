李在明在光化门，金文洙在釜山……正式启动22天全力竞选

12日零时，第21届总统选举的22天正式竞选活动正式拉开。共同民主党李在明、国民力量党金文洙、改革新党李俊锡等7名已在中央选举管理委员会完成登记的总统候选人，将持续进行选举活动，直至投票前一天的6月2日。李在明12日上午10时在首尔市光化门广场开始首次竞选活动，意在强调弹劾政局中在光化门广场持续的“光之革命”，突出“结束内乱”的信息。共同民主党中央选举对策委员会弘报团长赵承来表示：“光化门是象征光之革命的场所，将成为凝聚克服内乱的国民热望与呼声的决心之地。”李在明决定先后访问京畿道城南市板桥、华城市东滩、大田等地，承诺推动人工智能、半导体和科技产业发展，强调竞选关键词“经济增长”。金文洙将在釜山展开首次正式日程，预计将传递团结信息，修复党内因更换候选人而暴露的分裂，凝聚支持者。金文洙方面表示：“党员们通过‘党员革命’捍卫了金文洙、党和总统选举，金文洙将强调感谢与团结。”李俊锡在开始正式竞选活动的零时访问全罗南道丽水国家产业园区。继不久前发表以振兴岭南和湖南制造业的公约之后，李俊锡从韩国的“铁锈地带”丽水产业园区开始第一个日程，意在再次强调引领工业地带复兴的决心。他的第一场集中竞选游说活动，定于当天晚上在首尔市光化门清溪广场举行。中央选举管理委员会表示，本次总统选举共有7名候选人登记，顺序为：1号李在明、2号金文洙、3号李俊锡。金志炫 jhk85@donga.com