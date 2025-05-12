国民力量党领导层试图强行更换总统候选人，史无前例之举遭党员们阻止

国民力量党总统候选人金文洙11日完成候选人登记。国民力量党领导层此前试图剥夺金文洙的总统候选人资格，推举前国务总理韩德洙为本党候选人，但在10日举行的全体党员投票中，强行更换候选人的提案遭到否决。国民力量党试图剥夺总统候选人资格并强行换人，这一前所未有之举最终被党员们阻止。10日上午10时至晚上9时，国民力量党以全体党员为对象，就是否把韩德洙更换为总统候选人并予以提名，进行了赞成还是反对的电话自动应答调查。最终，国民力量党在当晚11时17分举行深夜紧急对策委员会会议，决定恢复金文洙的候选人资格。该党首席发言人申东旭表示：“（更换总统候选人的）提案以微弱差距被否决。”国民力量党前一天曾召开紧急对策委员会会议，以禁止公开的党内主导单一化民调结果为依据，剥夺了金文洙的候选人地位，但最终予以恢复。紧急对策委员长权宁世表示，“为了推举有竞争力的候选人做出了决定，但未获得党员们同意”，宣布引咎辞职。金文洙11日上午9时前往京畿道果川市中央选举管理委员会，完成了总统候选人登记。他表示：“我必定当选，竭尽全力将大韩民国建设成伟大的国家。”完成登记后，金文洙在首尔市汝矣岛中央党部与韩德洙会面，提议其担任选举对策委员长。但韩德洙表示，“稍后再讨论为宜”，没有立劾接受。金文洙随后任命四选国会议员朴大出为该党全面负责总统选举实务工作的事务总长。他罢免了在单一化讨论中曾产生严重对立的前事务总长李亮寿。金文洙当天下午出席国民力量党议员全体会议，并表示：“在党内竞选过程中，言行也曾造成伤害。未能包容之处，在此真心表示抱歉。”该党院内代表权性东表示：“必须把所有曲折抛诸脑后，围绕金文洙团结一致，全力以赴实现政权更替。”国民力量党内出现“史无前例的反民主暴行”“深夜政治政变”等批评声音，并提出要求包括权性东在内的党领导层集体辞职。共同民主党则批评道：“曾是执政党的国民力量党，决定候选人的过程如此糟糕，谁会信任这一过程中产生的候选人？”金埈馹 jikim@donga.com