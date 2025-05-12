给韩德洙“50年公职”留下污点的“九日梦”



前国务总理韩德洙11日表示，因国民力量党党员投票未通过更换总统候选人的决定，“深刻接受在决定参选前后给予自己的支持与批评”，宣布接受结果，决定退出竞选。韩德洙2日辞去代行总统职权宣布竞选总统，短短9天后遭遇了不体面的退场。



在此前缺乏有竞争力的保守派候选人的情况下，拥有丰富国政经验的韩德洙提出缩短任期并修改宪法后宣布参选，部分保守派选民曾寄予厚望。然而，本应领导左右国家未来的韩美关税谈判并负责政府换届期间保持国政稳定的代行总统职权者，在引发领导人空缺的情况下宣布参选，引发了更多质疑声。而作为尹锡悦政府的二号人物，他未能摆脱国政失败的责任，这也加剧了名分争议。



与国民力量党总统候选人的单一化谈判过程，也伴随着程序正义的争议。金文洙在党内竞选时曾宣称“金德洙”并承诺迅速推进单一化，后来却改口未能践诺，这固然也是问题，但根本问题在于，“不战而胜”的韩德洙向在党内竞选中艰难胜出的候选人提出单一化要求，被批评为“免费乘车”。在单一化谈判陷入困境时，他也未能展现出任何政治智慧，这也使得党员们不再属意于他。



韩德洙一直以来表现得谨慎行事，却在上个月初以代行总统职权的身份，前所未有地提名了包括尹锡悦亲信在内的两名宪法法官，一举成为国民力量党“借调总统候选人”的主人公。一度模糊态度之后流露出的宝座之梦却以“九日梦”告终，紊乱了政局，也给“50年公职”履历留下了污点，误判的代价可谓巨大。

