“系列的终结？人生挑战永无止境”

“我6岁时坐飞机时曾想过‘如果挂在机翼上会怎么样’。随着时间的流逝，展开了‘想象的翅膀’。哈哈。”“汤姆哥”或“汤姆大叔”演员汤姆•克鲁斯（63岁）再次来到韩国。这已经是他第12次来韩。8日，在首尔松坡区乐天影院世界塔举行的电影《碟中谍：最终清算》座谈会上，记者见到了他，他带着令岁月黯然失色的、特有的招牌微笑再次站到了我们面前。克鲁斯在此次作品中，在2438米的高空，顶着时速达225公里的风，悬挂在机翼上。他透露称，“（克里斯托弗•麦奎里）导演开玩笑说‘要不要爬到机翼上看看’，结果真的实现了”，“说实话，当时真的很害怕。”“挂在飞机上，风会迎面直接吹来。在（快速行驶的）汽车上露脸就很困难。在飞机上，而且要快速移动，这真的是一件非常困难的事情。”当天，克鲁斯身穿黑色正装裤和黑色长袖T恤登上了舞台。 虽然皱纹有所增多，但微笑起来依然像个少年。一登场就向粉丝们挥手致意，笑容灿烂地展现了“亲切的汤姆大叔”的面貌。访问过12次的韩国现在对他来说是个怎样的国家呢？克鲁斯说：“每次去新的地方，我都不只是想观光，而是想接受那个国家的文化，访问韩国也是我的梦想之一”，“访问12次就是证据。韩国是一个美丽的国家，非常感谢大家的热情款待。”将于本月17日在韩国上映的《碟中谍：最终清算》是从1996年开始的《碟中谍》系列的第8部作品。描写追踪威胁人类的身份不明武器的伊森•亨特（克鲁斯）旅程的新作是2023年上映的第7部《致命清算》的续集。前一部的高潮将成为这部电影的序幕。在这部作品中，极限的水中拍摄也引人注目。北冰洋挪威最北端的斯瓦尔巴群岛。在零下40摄氏度的严寒中，克鲁斯“亲自”跳入水中。据说，麦奎里导演也和演员一起拿着相机进入了水中。与表示“处于未知领域这一点让我感到很恐怖。呼吸困难、视野不清晰”的导演不同，克鲁斯显得非常自信。克鲁斯说：“很多人问我做极端动作会不会害怕，说实话确实很吓人”，“这只是（瞬间的）感情，并不害怕。”“无论拍什么，我都会想‘下次能不能做得更好’。多亏了电影，我才能驾驶飞机，还可以骑摩托车、赛车等。如果需要唱歌，也会学习唱歌。因为电影是我的人生。”克鲁斯还讲述了自己长达40多年的“电影人生”。他说：“我从小就梦想拍电影。4岁的时候，我的梦想是环游世界拍电影，18岁的时候拍了人生第一部电影”，“躺在床上想着我的生活会发生怎样的变化，决心要把一切都投入到电影中。爱到了要一辈子都投入电影事业的程度，我做的不是什么，那个本身就是我。”最近好莱坞有观测认为，此次作品将成为《碟中谍》系列的最后一部作品。对此，克鲁斯回避正面回答称，“新作可以说是延续了近30年的系列电影的顶峰”，“除此之外，现在不想多说其他的东西。”那么作为演员今后的目标是什么呢？“我现在还处于‘热身（warming-up）’阶段。人生挑战永无止境。虽然每周7天都在制作电影，但这始终是我的梦想。”李浩载记者 hoho@donga.com