三星电子时隔9年再次进行大型M&A，将坐拥“名牌音响”

三星电子将以3.5亿美元（约5000亿韩元）的价格收购以高端音响品牌“Bowers&Wilkins（B&W）”闻名的美国马西莫公司的音响事业部。这是三星电子自2016年收购音响专门公司哈曼（9.2万亿韩元）以来的最大规模收购合并（M&A）。财界正在关注时隔9年重新进行大型M&A的三星电子今后是否会正式进行M&A。●三星电子时隔9年再次进行大型M&A三星电子7日表示，通过子公司哈曼与马西莫公司签订了音响事业部收购合同。马西莫音响事业部旗下拥有B&W、Denon、Marantz、Polk、Definitive Technology等主要品牌。B&W是1966年在英国成立的高端音响品牌，代表产品“航海家”音响一台价格高达1.5亿韩元。三星电子表示，通过此次收购，哈曼的音响事业竞争力将得到加强。计划从普通消费者到狂热爱好者，在车载等多个领域巩固世界“音响名家”的地位。哈曼凭借JBL、哈曼卡顿、AKG等现有高端品牌，以去年为基准，在便携式音响市场的占有率达到了60%。在耳机、无线耳机等领域的占有率也在提高。哈曼生活方式事业部门总经理戴夫•罗杰斯表示：“拥有75年历史的音响专门企业哈曼又确保了另一个名牌音响品牌B&W”，“将巩固名副其实的音响名家的地位。”三星电子期待通过收购马西莫音响事业部，对智能手机、电视、家电等三星电子主要产品群产生协同效应。到目前为止，三星电子结合哈曼的音响技术和经验，提高了这些产品的音响质量。●能否成为M&A信号弹备受关注财界正在关注此次收购马西莫音响事业部能否成为三星电子今后正式进行M&A的“信号弹”。此次收购是三星电子会长李在镕在2月“三星不正当合并及会计舞弊”嫌疑二审中被判无罪后，三星电子的第一个大型M&A事例。三星电子的半导体、移动、家电等主要事业没有像过去一样呈现出较高的增长势头，急需发掘新的吃食。最后一项大交易是约9年前收购哈曼，此后没有以万亿为单位的M&A。虽然在2021年的业绩发表会上正式表示“将在3年内推进有意义的M&A”，但并没有取得明显的成果。根据这种危机意识，三星电子最近将临时组织新事业特别工作组（TF）提升为常设组织新事业团队。三星电子首席财务官（CFO）朴顺哲也在上月30日举行的第一季度（1~3月）业绩发表会议上表示：“正在持续讨论为提高股东价值和未来增长而进行的M&A。”有分析认为，其结果可视化的是此次收购马西莫音响事业部。另外，三星电子关注的M&A领域有人工智能（AI）、汽车电装（电气电子设备）、机器人等。三星电子去年5月收购了拥有妇产科超声波诊断技术的法国AI创业公司Sonio，7月收购了提供个人型AI服务的英国创业公司Oxford Semantic Technologies。朴贤益记者 beepark@donga.com