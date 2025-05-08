首尔高等法院推迟“李在明发回案重审”至总统选举之后

共同民主党总统候选人李在明涉嫌违反《公职选举法》一案的发回重审首次审理，被推迟到6月3日总统选举之后的6月18日。这距离首尔高等法院2日宣布“将于5月15日举行李在明案第一次公开审理”仅过了5天，距离李在明方面7日上午提交变更公审日期申请短短约40分钟之后。首尔高等法院刑事7部（部长法官李载权，音）当天表示：“为了保障被告（李在明）作为总统候选人进行均等选举运动的机会、消除审判的公正性争议，将审判日期变更至总统选举日之后。”发回重审的第一次公审将从6月18日上午10时开始。据悉，李在明方面当天以保障均等选举运动机会的宪法第116条和限制逮捕和拘留总统候选人的公职选举法第11条等为依据，申请了变更公审日期。法律界分析认为，法庭认为李在明方面的主张有道理，所以接受了变更申请。法庭表示：“一直坚持不受法院内外任何影响或干涉、只根据宪法和法律独立公正审判的姿态，今后也一样。”其宗旨是，不仅是变更公审日期，今后的审判也将由法庭独立审理、决定和判决。法律界提出，原定于本月进行的李在明其他案件的审判也有可能推迟公审日期。李在明方面当天还向涉嫌教唆伪证案的二审法庭和涉嫌大庄洞案的一审法庭提交了变更公审日期的申请。变更审判日程与否由各法庭自行决定。李在明表示：“法院根据宪法精神，作出了理所当然的合理决定。”共同民主党也表示：“大庄洞审判等与李在明相关的其他审判也应该延期。”相反，国民力量党首席发言人申东旭表示：“虽然这是根据法律和原则、为消除审判的公正性争议而经过深思熟虑后做出的决定，但大多数国民能否接受还是个疑问。”共同民主党决定暂时搁置对大法院院长曹喜大等人的弹劾。但是，针对曹喜大的国会听证会和特检将按原计划推进。共同民主党当天在国会法制司法委员会全体会议上强行处理了内容为14日对曹喜大举行听证会的计划书。当天，法司委和行政安全委员会分别在国民力量党缺席的情况下强行处理了当选总统时停止审判的法案（刑事诉讼法修正案）和限制虚假事实公布罪成立范围的法案（公职选举法修正案）等。孙俊英记者、安圭永记者 hand@donga.com、kyu0@donga.com