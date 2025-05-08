贝森特VS何立峰，中美关税战首轮会谈将于本周举行

美国总统唐纳德•特朗普就任后，通过极端的高关税展开通商战争的美国和中国决定本周在瑞士举行首次通商谈判。两国能否调整分别上升至145%和125%的对华、对美关税，并打开恢复贸易的大门备受关注。6日（当地时间），美国财务部和贸易代表办公室（USTR）分别发表报道资料表示，美国财政部长斯科特•贝森特和USTR代表杰米森•格里尔将于本周晚些时候前往瑞士与中国经济和贸易代表会面。贝森特部长当天在接受《福克斯新闻台》采访时表示，“自己和格里尔代表将于10日和11日在瑞士会见中国代表团。两国拥有共同利益。”他还说，“目前的关税率是不可持续的，与贸易禁运措施一样”，“我们希望的是公平的贸易，而不是相互隔离。”他接着补充说：“此次会谈不是大规模贸易协议，而是关于缓和紧张局势”，“在前进之前，应该缓和紧张局势。”中国外交部当天也表示：“将于9日至12日访问瑞士的中国副总理何立峰将作为中方谈判代表与贝森特部长举行会谈。”许副总理是中国国家主席习近平的经济谋士，是代表性的“习家军（习主席的亲信集团）”。但也有分析认为，许副总理没有海外留学或工作经验，且具有重视计划经济的倾向，因此很难期待在与美国的协商中表现出灵活的态度。中国商务部表示，“在充分考虑了全球预期、中方利益以及美国的工业和消费者的需求之后，中方决定同意与美国展开协商。”另外还强调，“如果以协商为借口持续进行强压和威胁，绝对不会容忍”，“不会牺牲原则和正义达成协议。”当天，随着美中协商消息的扩散，对放宽关税的期待越来越高，美国期货股价指数和美元呈现出强势。据彭博社报道，标准普尔（S&P）500指数期货上涨了0.6%，美元也停止了持续三天的下降趋势。另外，特朗普总统表示：“将在8日或9日就非常重要的主题发表非常重大的演讲”，“不是关于贸易，而是关于其他事情。”他在没有详细说明的情况下预告说，“这将成为真正颠覆（earth-shattering）美国和美国人认知的积极发展。”林雨宣 imsun@donga.com