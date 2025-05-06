62年前关闭的阿尔卡特拉斯监狱将重新启用…特朗普：“将关押垃圾一样的罪犯”

美国总统唐纳德•特朗普4日表示，被称为“活着无法逃脱的监狱”、“恶魔岛”的加利福尼亚州旧金山阿尔卡特拉斯监狱时隔62年将重新启用。他高喊道，“这里将关押美国最残忍、最暴力的罪犯。”分析认为，最近法院接连阻止自己的主要政策驱逐非法移民，因此总统想强行实施驱逐。特朗普总统当天在“TrueSocial”网站上写道：“长久以来，美国一直饱受残忍、暴力、且屡教不改罪犯的侵害，他们只会给社会带来痛苦和不幸，是毫无贡献的垃圾般的存在”，“今后不会再容忍流血、混乱、传播污物的惯犯。”接着，他主张阿尔卡特拉斯重新启用的正当性，他说：“会将这些最危险的罪犯关进监狱，把他们送到伤害不了任何人的地方。”他在同一天的专机“空军一号”上也主张：“因为每次驱逐非法移民时，激进的左派法官们都要求审判，所以考虑重新开放阿尔卡特拉斯。”特朗普二期政府原计划将有犯罪经历的非法移民直接送往第三国，但由于联邦法院接连阻止，暂时将他们关在美国国内的监狱。阿尔卡特拉斯是距离旧金山海岸约2.4公里的岩石岛。强劲的海流和冰冷的水温几乎令人无法逃脱。这里还被用作以越狱为题材的电影《勇闯夺命岛》、《阿尔卡特拉斯大逃亡》等的取景地。1934年至1963年，美国矫正当局将该岛作为收容凶犯的联邦矫正设施运营。但是因为该监狱地处孤岛，运营费是其他监狱的近3倍，所以政府决定关闭。1971年它被指定为国立史迹地，现已成为旧金山的旅游胜地。在野党民主党反对重新启用该监狱。旧金山选区的众议院议员兼前众议院议长南希•佩洛西对“X”表示：“特朗普总统的提案并没有经过深思熟虑”，预测现实中将很难重新开放。金允珍记者 kyj@donga.com