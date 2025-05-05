在居住的地方进行“综合照顾”……医疗-疗养费节约41万韩元

调查显示，如果老年人不住院而呆在家里，10个月可少支出41万韩元以上的医疗费和照顾费用等。国民健康保险公团健康保险研究院4日发行的《综合照顾示范事业第二次年度评价研究》报告显示，研究团队从2022年9月起到去年4月为止，以居住在12个地方自治团体的21438名65岁以上老人为对象，对事业实施前后的医疗费、照顾费用等进行了调查。综合照顾示范事业是与地方自治团体一起，系统地支援医疗和照顾服务，以便在因残疾等难以维持日常生活的老人在居住的地方健康生活。参与示范事业的65岁以上老人在事业实施前的10个月里，人均使用医疗费和长期疗养费用766.5010万韩元，在参与示范事业后的10个月里，人均支出为817.8565万韩元。相反，没有参与的65岁以上老人在之前的10个月里人均使用778.6212万韩元，事业实行后的10个月里人均支出为871.2587万韩元。参与示范事业时，医疗费和长期疗养费用增加51.3448万韩元，如果没有参与则增加92.6375万韩元。在老龄化带来的医疗费和长期疗养费用不可避免地增加的情况下，是否进行综合照顾，出现了41.2927万韩元的费用差异。国会去年3月通过《医疗、疗养等地区照顾的综合支援相关法律》，政府将于明年实施正式这一事业。赵有罗记者、方成恩记者 jyr0101@donga.com、bbang@donga.com