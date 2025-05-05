今后的政府不应出现动摇国家的“总统夫人风险”



2009年，韩国女性政治研究所以全国1000名男女为对象进行了“理想的总统夫人印象”问卷调查。当时回答最多的是“不要参与政治，献身社会服务活动最为重要”（47.3%）；其次是“专注于当贤内助的贤妻良母型”（29.0%）；第三个则是不常见的“拥有自己领域的专家第一夫人”（23.2%）。



拥有自己领域的专家，意思是并不仅仅是单纯的服务程度，而是总统夫人在自己的领域积极发挥社会作用。笔者疑问的是，想要那样的总统夫人的国民是否会多于16年前。这是因为，全国民都知道存在“总统夫人风险”。



前总统尹锡悦的夫人金建希事件就是代表性的。检察机关怀疑建真法师全圣培从统一教高层干部那里收到的香奈儿包、钻石项链、天寿参的最终去处是金建希，正在进行调查。全某方面表示没有送礼物，金建希方面也表示没有收。



真相会通过调查查清。不过，没有公职的巫师全圣培被权势之辈指定为“游说窗口”，由此获赠部分礼物，这是事实。在很多人看来，其原因是金建希让全圣培留在身边。也有人主张，全圣培在总统选举期间支持尹锡悦，是因为金建希的劝导。尹锡悦的岳母崔恩顺和全圣培去年还进行了10次通话。这是总统室对总统夫人周围人的管理失败的事例。



另一方面，另一个“总统夫人”问题也再次被点燃。有人怀疑，前总统文在寅的夫人金正淑的服装费是作为特殊活动费代缴的。在该疑惑浮出水面的2022年4月，青瓦台发言人在广播节目中主张：“无论是信用卡还是现金，支付方式并不重要，核心都是自掏腰包。”他的意思是，服装费不是从税金，而是出自金正淑的口袋。



首尔高等法院不久前向警方发布了扣押搜查总统记录馆的公文。与青瓦台此前的主张相反，有人提出也有可能是特别活动费被用于服装费。文在寅政府青瓦台人士否认说：“（疑惑）本身就是惊人的想法。”如果调查结果曝光，很快就会知道是谁的想法更令人惊讶。如果动用特别活动费都不够，还用谎言欺骗国民，其罪责将很重。



虽然对两名“总统夫人”提出的疑惑不同，但共同点是执政期间在公开场合比总统更受关注。最近，韩国国民切身感受到了，相比选举产生的总统，并非选举产生的总统夫人更加显眼时，国家系统会遭到破坏。



韩国女性政治研究所2009年调查中的另一个问卷调查项目是“总统候选人的夫人是否会对选举结果产生影响?”当时回答“是”的比率为54.7%。如果在即将到来的6月3日提前大选之前进行同样的调查，结果会如何呢？ “是”的比例会不会更高呢？

