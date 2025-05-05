共同民主党史无前例地讨论弹劾大法院院长……李在明应克制



共同民主党对大法院以有罪宗旨把总统候选人李在明涉嫌违反公职选举法案发回重审提出了对大法院院长的弹劾论。该党70名初选议员表示“将立即对大法院院长曹喜大主导的司法政变进行弹劾程序”，一天后的4日召开的紧急议员全体大会讨论了弹劾问题。首尔高等法院在案件退回重审一天后分配了法庭，重审第一次审理将于15日举行。法院加快速度后，考虑到总统选举前出现重判决的可能性，共同民主党与司法部展开了全面战争。国民力量党批评称，这是“集体疯狂水平的向司法部门施压”。



如果立法机关国会推进对司法部门最高首长大法院院长的弹劾，将是宪政史上第一次。共同民主党主张，大法院违反政治中立，试图对选举行使不正当的影响力，因此属于明确的弹劾理由。大法院在二审宣判36天后、向大法院全员合议体提交案件9天后作出上诉审宣判，确实是罕见的快速。但通过全员合议体作出的判决能否被看作是严重违反宪法和法律，令人怀疑。



尽管如此，共同民主党威胁弹劾司法部门的言辞却越来越粗暴，程度也在提高。据悉，党内甚至出现了超越弹劾曹喜大，接连弹劾同意撤销原审发回重审的10名大法官、干脆使司法部门瘫痪的方案。针对首尔高等法院，甚至有人公开主张，不要制造法官因审判被弹劾的情况，可以弹劾重审法庭。党指导部还预告将行使力量，在国会举行针对曹喜大的听证会、国政调查、特检等。



共同民主党的这种动向实际上很难避免司法不服、滥用立法权力和否定三权分立等批评。尽管如此，想要成为守护宪政的最终负责人——总统的李在明却表示，“党会按照国民的意愿处理”，表现出故意保持距离的态度。很难认为共同民主党弹劾大法院院长的攻势没有包含李在明的意向。本来就有人担心，如果李在明在总统选举中获胜，立法权力和行政、司法权力都会被左右。现在更需要最高法院的判决和对法官的尊重、权力的节制。李在明应自行克制。

