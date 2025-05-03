各球队想办法留住被排除在网络售票之外的“老球迷”

职业棒球门票战争越激烈，对网上预售文化陌生的老年球迷们就越远离棒球场。为了留住数十年来一直热情支持球队的“老球迷”，各球队也纷纷出台了各种方案。乐天队去年4月引进了针对数码弱势群体的购票系统。相当于主场釜山社稷球场满员坐席（2.2665万席）的0.3%的70席，将在现场单独出售给65周岁以上的观众。想要购票的球迷拿着身份证到1、3垒窗口直接购买就行。反应非常热烈。随着周末大部分现场售票被抢购一空，乐天从今年开始将坐席数量增加到220席，约占全体坐席的1%。周末依旧很难买到门票。平日也平均售出100个以上的坐席。如果比赛开始之前还有现场售票，那么普通球迷也将获得购买机会。使用京畿水原市KT WIZ PARK的KT队从去年7月开始以70岁以上的老人或残疾人（包括1名同伴）为对象，以1000韩元的价格现场销售门票。现场销量为100张。扩大了从2023年开始与京畿道厅一起实施的“机会比赛入场券”的优惠。之前一直支援门票价格的75%。SSG队于上月15、16日在主场仁川SSG兰德斯球场为中老年粉丝举行了“青春就是现在日”活动。只以65周岁以上的观众为对象进行门票现场销售，还开设了向50周岁以上的粉丝介绍网上预售方法的展位。此外，以满50岁以上的粉丝为对象，通过抽签的方式，与1名同伴直接绕场进行了“青春游行”活动，球迷们也表示欢迎。很多人表示：“希望为65周岁以上的粉丝继续进行现场销售。”其他俱乐部也对老年球迷被排除在网络订票之外的问题深有同感，并正在思考解决方法。但是，由于人气非常高，连网上预售门票都没有，所以几家球队对老年球迷的预售问题并不积极。也有人担心，为老年粉丝准备的门票会进入黄牛票贩子的手中。另外，也有人指出，为了购买酷暑季节门票，有必要为来到现场的老年粉丝们进行应对中暑等健康管理。赵英宇记者 jero@donga.com