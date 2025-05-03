史无前例的“代代代行”体制一个月……绝不能出现国政瘫痪的情况



继代行总统职权的韩德洙为参加总统选举辞去国务总理后，经济副总理崔相穆为躲避国会的突然弹劾而辞职，社会副总理兼教育部长李周浩从2日起代行总统职权。由国政第四号人物代行总统职权的“代代代行”体制，在韩国历史上尚属首次。到大选为止的一个月里，李周浩将负起军队统帅、总管国政、管理选举的重任。



这一代行体制是突然被决定下来的。大法院对共同民主党总统候选人李在明涉公职选举法一案作出有罪判决后，对此表示反对的共同民主党当晚突然开始处理对崔相穆的弹劾案。突然成为代行机制支撑机构的教育部，翻阅着手册，表现出惊慌失措的样子。与总管整个国政的总理、执行预算和管理全盘政策的经济副总理不同，李周浩以前只关注社会领域，在部门间的协调上必然存在局限性。更何况，现在是国际安保及贸易秩序急剧变化的准战时状况。连完整的政府也难以承担的任务，交由毫无相关经验的“代代代行”，还要带领19个部门中有5个部长职位空缺的政府执行，担心国政瘫痪的国民只能彻夜难眠。



随着一直主导与美国关税谈判的韩德洙和崔相穆同时缺位，有人担心主导权会不会被美国夺走。必须以经济副总理担任的代行和产业通商资源部长为主轴，不卷入美国的速度战，致力于确立贸易谈判的基本框架。稳定金融市场，尽早执行艰难通过的补充预算，提高实物经济恢复力，也是当务之急。在朝鲜挑衅等危机状况下，军队统帅不时更换，国防部长和陆军参谋总长也是由代行或代理体制运营，因此担心安保空白的呼声必然很高。在保持严密防范态势的同时，要做好防范准备，避免美国为牵制中国而构想的重新部署驻韩美军成为新的安保不安因素。



紧急戒严后的4个多月里，政府首脑换成了总统-总理-经济副总理-总理-社会副总理。史无前例的国政混乱不是因为外部攻击和自然灾害，而是自己招致，无能、不负责任的政府和政界对此应该感到沉重的责任。希望新政府出台之前，政治领导人们至少不要做增加国家困难的事情。

