成为NHL“胜利象征”的韩裔奶奶的口琴

穿着韩服演奏口琴的美国韩国城的“韩人奶奶们”在北美职业冰球联赛（NHL）比赛中成为了“制胜符”。在美国加利福尼亚州洛杉矶（LA）的冰球赛场Crypto.com举行的两场比赛中演奏美国国歌的“韩国城老年社区中心（KSCCLA）”口琴教室的14名会员就是其主人公。NHL旗下的洛杉矶国王队21日（当地时间）在主场举行的与埃德蒙顿油工队的季后赛第1场比赛上，邀请她们担任国歌演奏者。白发的演奏团成员们伴随着“开始！”的口令，开始演奏国歌《星条旗永不落》后，现场2万多名观众也跟着齐声高唱。洛杉矶国王队当天以6比5取得戏剧性胜利，赛后在球队的官方X账号上上传了口琴演奏团的视频。洛杉矶国王队的球迷们纷纷留言称“下一场比赛也请邀请奶奶们参加”，球队方面在23日的季后赛第2场比赛中也邀请了她们。这次团员们穿着洛杉矶国王队的队服演奏，结果球队以6比2再次赢得比赛胜利。两次都站在舞台上的唐娜•李（80岁）在接受《华盛顿邮报》采访时高兴地说：“我们虽然不太了解冰球运动，但在首场比赛获胜的瞬间大声叫喊。”2013年开馆的KSCCLA是1500人使用的地区基础非营利团体。7年前在这里开业的口琴教室在农历新年活动和洛杉矶市议会等多个地方进行了口琴演奏。她们与洛杉矶国王队的缘分是从3月23日开始的。当天，在洛杉矶国王主办的年度活动“韩国城之夜”上，球队拜托KSCCLA演奏国歌。洛杉矶国王队的观众们对别具一格的演奏给予了呼应，而且在当天举行的比赛中球队也取得了胜利，因此，在季后赛前再次邀请了她们。只是，洛杉矶国王队在KSCCLA口琴教室会员演奏国歌的三场比赛中连续获胜，但在另外两场比赛中败北，目前面临季后赛第5场比赛。《洛杉矶时报》报道说：“口琴已成为国王队季后赛的‘幸运的象征’。”KSCCLA事务局长朴宽一（音）对体育媒体ESPN表示：“一直被视为移民者的我们，能够以‘韩裔美国人’的身份并肩站在大规模观众面前进行演出，感到非常激动。”洪禎秀 hong@donga.com