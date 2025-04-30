美国电力需求激增，LS集团增加当地投资

LS集团子公司们为了满足急剧增加的美国国内电力基础设施需求，正在积极增加对美国的投资。据市场调查机构Mordor Intelligence29日透露，北美电力装备市场规模将从今年的331.6亿美元（约47.65万亿韩元）增长至2030年的420.6亿美元（约60.45万亿韩元），年均增长6.1%。美国因人工智能（AI）数据中心的构筑，电力需求很大，相反输电线、变压器等电力基础设施老化，正在迅速成长为电力设备事业的新市场。LS电缆的子公司Gaon电线1月份确保了位于美国北卡罗来纳州塔尔伯勒（Tarboro）的配电电缆生产法人LSCUS的100%股份。此举措是为了强化当地力量，应对电力基础设施需求的增加。最近，LS电缆与子公司LS Eco能源一起，首次提供了用于构筑美国全境太阳能发电园区电网的中压铝电缆。LS Electric在得克萨斯州Bastrop确保4.6万平方米规模的土地，构建了负责生产、研究、设计的“LS Electric Bastrop园区”。该公司还拥有3300平方米规模的生产工厂，计划从今年开始生产面向大型科技企业数据中心的中低压电力设备和配电系统等。据悉，犹他州雪城LS Electric子公司MCM工程第2工厂为了应对蜂拥而至的订单，最近将配电盘等电力设备的生产能力增至2倍以上。LS集团的美国子公司埃塞克斯解决方案为了应对更换老旧变压器带来的特殊卷线需求，构建了追加生产线。埃塞克斯解决方案公司计划到2030年将年生产能力从目前的3500吨增加到8500吨。朴钟敏记者 blick@donga.com