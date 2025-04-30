时隔9年限韩令松绑…K-POP组合“EPEX”将于下月在中国内地举行单独演唱会

K-POP男子偶像组合“EPEX”（照片）将于下月在中国福州举行单独演唱会。这是韩国籍偶像时隔9年再次在中国内地举行演唱会，有预测称中国政府可能会阶段性地放宽限韩令。据韩国歌谣企划公司C9娱乐29日表示：“公司旗下组合EPEX将于下月31日在福州举行单独演唱会‘青春匮乏in福州’。”作为去年12月在首尔启动的“青春匮乏”亚洲巡演的一站，继中国澳门和台湾台北之后将访问福州。K-POP偶像自2016年在韩国部署萨德（THAAD•末段高空区域防御系统）后，就再也没有在中国内地举行过演唱会或演出。但是去年年末，美籍韩裔创作歌手“黑裙子”在山西省等地进行了演出，本月3人说唱组合“Homies”在武汉进行了演出。歌手兼演员的金在中也于本月在重庆举行了粉丝见面会。歌谣界考虑到EPEX的演出是偶像组合的单独演唱会，期待更多的K-POP明星们今后在中国举行演出。目前防弹少年团（BTS）J-hope和Seventeen等大型K-POP歌手们在澳门等地与中华圈粉丝见面。某演艺企划公司相关人士表示：“解除限韩令的关键在于能否在中国内地获得1万个座位以上的大规模演出许可”，“ 从目前情况来看，除北京外，（容纳观众数在2000席以下的）地方小型演出已陆续获批，但万人级大型演出仍有待进一步观望。”据香港《南华早报》报道，美国流行歌星凯蒂•佩里也将于今年11月在中国杭州拥有1.8万个座位规模的演出场举行演唱会。此次演出是继2017年佩里因穿着反华倾向的衣服而被拒绝入境中国的报道出现后，时隔8年再次上演。史智媛记者、北京=金哲中 常驻记者 4g1@donga.com