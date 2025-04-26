韩美同意为废除关税制定“7月一揽子计划”. April. 26, 2025 07:15. by 世宗=金秀贤记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 newsoo@donga.com、niceshin@donga.com. 韩美两国达成协议，决定在相互关税延期结束的7月8日之前制定以废除关税为目标的“7月一揽子计划”。这意味着，韩美将在7月初之前就所有桌面上的贸易问题达成一揽子协议。不过，面对6月总统选举，韩国表示不想急于求成，美国则暗示要在下周立马达成协议，双方出现了温差。 韩美财政、贸易部长“2+2”贸易磋商当地时间24日在美国华盛顿举行，在对话约85分钟后结束。韩国政府表示，此次磋商中介绍了美方主要关心的贸易、投资、造船、能源等相关合作意向和规划。经济副总理兼企划财政部部长崔相穆当天在当地的新闻发布会上表示，“在韩美贸易中占据最重要部分的是汽车”，重点就取消汽车关税进行了说明。 “7月一揽子计划”包含关税及非关税、经济安保、投资合作、货币政策等4个领域的话题，两国计划从下周起进行实务磋商。崔相穆表示，“今天制定了磋商的框架。必须要就一揽子计划整体达成协议”，暗示在6月3日大选之前达成一揽子协议的可能性很小。韩方还向美方表示，“有必要考虑韩国的政治日程”。相反，美国财长贝森特在磋商结束后表示，“最快将于下周就谅解相关协议和技术条件进行讨论”，认为双方已正式进入“速度战”，就韩美谈判速度出现了不同的看法。 此次磋商后韩美没有发表联合公报，因此美方“账单”的具体内容也没有公开。韩国政府表示，双方并没有讨论令人担心的放宽农产品检疫问题。 韩国政府方面解释说，也没有提及重新磋商防卫费。在此前的美日贸易谈判中，美国总统特朗普突然登场，直接就防卫费施压。但崔相穆明确表示，当天的磋商中美方没有要求重新磋商防卫费分摊额。 特朗普当天在白宫举行的记者会上也表示，“军队是我们要说的另一个主题，我们不会在任何（关税）谈判中讨论这一主题”，暗示将把关税和防卫费谈判作为双轨处理。与之前同时处理关税和防卫费磋商的“一站式购物”战略相比，发生了变化。

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