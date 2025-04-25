遭遇“最严重山火”的义城募集到比去年同期多21倍的故乡爱心捐款. April. 25, 2025 07:22. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 因历代最严重的山火而遭受巨大损失的庆北义城郡募集到了比去年同期多21倍的故乡爱心捐款。到今年3月为止，全体故乡爱心捐款也比前一年增加了近1倍。 24日，行政安全部公开了迎来实行第3年的故乡爱心捐赠制今年第一季度的募捐业绩。总募捐额约为183.5亿韩元，比去年同期（94.7亿韩元）增加了近1倍。总募捐件数为15.3万件，比去年同期（6.8万件）增加了1.3倍。故乡爱心捐赠制是指，如果向自己不居住的地方自治团体捐赠，最多可全额减免10万韩元税金的制度。特别是上个月末发生超大型山火的岭南地区8个地方自治团体的募捐额大幅增加，带动了整体募捐额的增加。蔚山蔚州郡、庆北安东市•义城郡•青松郡•英阳郡•盈德郡、庆南山清郡•河东郡等8个特别灾难地区的第一季度募捐额（约50亿韩元）约占整个第一季度募捐额的27%。 从各地区来看，山火灾害集中的庆北募集了最多的56.4亿韩元。特别是，基础地方自治团体中的义城郡募集到了比去年第一季度多21倍的12.4亿韩元。这比去年义城郡全部的募捐额4.6亿韩元多出了1.7倍。盈德郡也收到了约15.7亿韩元的捐款，与去年同期相比募捐额增加了约7.4倍。据行政安全部透露，除了这些地区外，全国17个广域市与去年第一季度相比，募捐额也有所增加。 进入本月以来，捐款仍然维持着较高的水平。截至22日，全体累计募捐额约为252.1亿韩元，募捐件数为20.5万件，分别比去年同期增加了1.1倍和1.3倍。

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