冷面价格高达1.6万韩元的当今时代，“红腹灰鹊冷面”给予实用主义者小小的安慰. April. 25, 2025 07:22. . 从好多年以前开始，冷面就成了一年四季皆宜的食物。有些人说，冬天吃让人牙齿发凉的冷面，味道真的绝了。不管怎么说，冷面是不是在开始感受到炎热时，以凉爽的味道吃的食物呢？我的主观见解大概是经过春天的最后一个节气谷雨，在立夏时节，人们体内的细胞强烈地回忆着冷面的味道，开始找冷面吃。冬季没有上菜的冷面被普通餐厅重新放入菜单也是那时候的事情。从那时起，有名的冷面美食店门庭若市。 从冷面店来看，有的店自己做肉汤和面，名声大噪，有的店则像面食店一样，将工厂大量生产的肉汤和面分开销售。但是位于首尔麻浦区孔德站小食街的“红腹灰鹊冷面”具有微妙的位置。这是因为，对于对一碗售价超过1.5万韩元的高级冷面感到负担，但又无法满足于面食店冷面的人来说，这是最适合的味道和价格。 这家店的冷面一碗9000韩元，冷面和拌冷面价格是一样的。以性价比高的味道而闻名，午饭时间排队是基本。点了冷面，撒上醋和芥末吃了一口。面条里加入了葛粉，吃起来很筋道。肉汤将咸兴式的甜味和酸味适当地融合在一起，不仅有清爽的鲜味，宇宙的酸甜感也填满了整个嘴巴。这家店点拌冷面的话，会把汤单独盛到碗里。拌着吃，然后倒入汤汁，体验冷面的味道。还提供浓浓的牛腿骨味的热汤，对老年人来说，是再好不过的开胃菜兼甜点。 翻开冷面，首先感觉面量很足，萝卜和黄瓜等配菜也十分丰盛。不是当作美味佳肴吃的零食，而是足够当作一顿饱腹的饭菜。里面有微辣的特制“酱料”。如果把这些拌在肉汤里，还可以品尝到北村凉拌面那种辣味。副菜单上有煎扁饺子和铁板五花肉等。这应该是在传达配着拌冷面吃味道更佳的信息，但只要按照个人喜好选择就可以了。 令人联想起居酒屋的干净利落的单层，室内大厅的规模为33平方米（约10坪）。三四张桌子，剩下的座位是酒吧形式的1人席。也就是说，主要顾客是附近的办公室工薪阶层。所以以家庭为单位前往就餐可能会有点不方便。接单和完成的食物也要由客人亲力亲为。这可能是为了维持低廉的食谱价格而采取的“苦肉计”。 有人抱怨说，原本是平民饮食的冷面随着全世代的流行，价格多少有些虚高。与维持平民饮食地位的炸酱面、刀削面、荞麦凉面等相比，最近的冷面价格似乎有些不妥。这时，红腹灰鹊冷面可以成为实用主义者的备选方案。以不到1万韩元的价格品尝到高级的咸兴冷面和北村凉拌面，在孔德这个热门场所品尝，对于城市上班族来说，这无疑是一种小小的安慰。

한국어