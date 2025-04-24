“越是被社会孤立的老年人，越有可能沉迷于YouTube”. April. 24, 2025 08:07. by 朴星民 min@donga.com. 据调查，越是被社会孤立的老年人，就越有可能沉迷于YouTube和智能手机。有人指出，有必要对以老人为对象的数字媒体使用情况进行调查，并开发过度依赖诊断尺度。 议政府圣母医院精神健康医学科教授李海国（前韩国中毒精神医学会理事长）23日在首尔中区贞洞1928艺术中心举行的韩国医学生物记者协会邀请演讲中解释说：“对于老人来说，数字媒体中毒可能是消除孤独和孤立感的手段”，“在政治见解等方面得到了‘我的想法是对的’的心理暗示，中毒现象会加深。” 李教授指出，60岁以上的老年人对YouTube频道的信任度很高，对假新闻的验证努力不足。去年科学技术信息通信部的网络使用实态调查结果显示，选择“YouTube等视频服务”作为搜索时信赖的网站的人分别为60多岁和70岁以上阶层，分别占56.0%和56.6%，高于40%出头的20、30多岁人群。据调查，60岁以上的人比其他年龄层更偏爱自媒体。 李教授强调表示：“此前，数字媒体过度投入对策集中于儿童和青少年等身上”，“老年层对掌握的信息的验证努力不足，担心他们会患上‘infodemic（虚假信息传染病）’，因此急需为老年层进行数字素养教育和预防中毒的努力。”

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