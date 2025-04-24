应对中国谍报活动，中了紧急戒严的流弹. April. 24, 2025 08:06. . “应对中国谍报活动变得更加困难了。” 去年12月3日紧急戒严之后，安保当局者之间出现了这样的话。随着弹劾政局当时主张中国介入选举的反华示威和“选举研修院逮捕99名中国间谍”等假新闻的扩散，人们对所谓“中国谍报活动”的否定认识在韩国社会扎下了根。总而言之，由于对极右势力“反华构陷”的反作用，对成为现实的中国谍报活动危险的问题意识正在模糊。 实际上，源自中国的谍报活动正在变得更加大胆和缜密。据悉，今年有关中国人的安全事件，传出来的就达4起。上个月，收买现役士兵并收集韩美联合军演计划的中国人被拘留。据说，牵涉到收集机密过程的韩国和中国人多达8人。安保当局认为，背后有相当于韩国联合参谋本部的中国军方总参谋部。从国军情报司令部军务员那里收集黑色要员名单等军事机密的中国人属于国家安全部。也就是说，中国多个军方和情报机关正在拉拢韩国国民，展开全方位的谍报活动。 利用民间人士拍摄韩国保安设施的行为也十分猖獗。两名中国高中生上个月入境后，仅三天时间就穿梭于韩美军事设施乌山、清州、平泽基地和国家重要设施最高等级的仁川、济州、金浦机场，拍摄了数千张照片。据悉，去年在釜山用无人机拍摄美国航空母舰的中国人，早在两年前就已开始拍摄军事设施。 虽然他们解释说这是“单纯的好奇心”，但中国人的目标集中在韩美核心战斗力或发生紧急情况时使用的作战基地，这是不可否认的事实。韩国安保当局认为，“中国此举可能是为了收集所谓‘两岸战争’爆发时可以投入支援战斗力的韩美主要设施情报”。 但是，作为确认和严惩与中国当局有关联的依据的法案仍然停留在72年前。把限定于“敌国”即朝鲜的现行条款扩大到“外国”的《间谍法》修正案仍然滞留在国会。在包括安保和产业在内的没有硝烟的间谍战争正式打响的情况下，只有我们以脱离国际社会潮流的方式应对。事实上，对于入境后直接前往史迹献仁陵拍摄国家情报院建筑的中国人，也只能适用违反《军事基地法》及《文化遗产法》的嫌疑，而不是《间谍法》。 安保当局担心以网络或地区为基础散布虚假信息、培养亲华势力、助长社会分裂的所谓“影响力工作（Influence Operation）”正在秘密扩大。实际上，中国最近开设了200多个伪装成韩国媒体的网站，使虚假信息工作变得露骨。据称，2022年以来，强调中国优越主义、煽动“南南矛盾”的评论部队也在扩大其活动规模。 但是，韩国既没有应对这一问题的法律措施，也没有具备社会氛围。不能保证，中国利用人工智能技术散布虚假信息、介入台湾选举的先例，不会在韩国重演。不能被歪曲的“反华构陷”所左右，回避真正的安全威胁，其原因也在于此。

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