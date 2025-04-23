“海养珍宝”鲍鱼中隐藏的痛苦. April. 23, 2025 07:37. . 最近在奈飞系列《苦尽柑来遇见你》中，9岁的爱纯写的诗《笨鲍鱼》脍炙人口。“每天除了鲍鱼就是鲍鱼/即使刮台风，也要下海去捞鲍鱼/比孩子还金贵的鲍鱼……找不到鲍鱼让妈妈心急如焚/她卖一只鲍鱼能赚100韩元/我真想付钱买下她的一天……”这首诗通过笨鲍鱼表现了母亲艰苦的生活。鲍鱼是大海赐予的宝物，但也象征着喘息声中的艰辛。 对于朝鲜时代济州人来说，摘鲍鱼献给朝廷是一种痛苦。采集鲍鱼不仅是为了维持生计的劳动，还要冒着生命危险。曾是济州牧师的李艺妍和基健看到摘鲍鱼的海女凄惨的样子后，不忍心吃鲍鱼。正祖的“一想到挖鲍鱼的辛苦，怎么还会想吃鲍鱼呢”的话也被记载在《弘斋全书》中。 下海捕鲍鱼的海女很辛苦，纳贡鲍鱼的工作很辛苦。济州牧师李亨相说：“海女一年四季都要准备海带和鲍鱼上缴给朝廷，其苦差事是牧者的10倍。冒着生命危险逃跑是理所当然的。”据说，衰老或体弱多病的海女从其他海女那里买来鲍鱼上贡，因此，纳贡鲍鱼是一种暴力枷锁。 在济州岛进贡的干鲍鱼被用作国王的赏赐品、宴会食物等，在忠清、全罗、庆尚、江原等地进贡了生鲍鱼和干鲍鱼。据《朝鲜王朝实录》记载，世宗因眼疾严重卧床不起，儿子文宗将御膳桌上的鲍鱼切碎后喂给父亲吃。据《闺合丛书》透露，孝宗下达王命紧急送去蔚山鲍鱼后，宋时烈却建议减少食欲。鲍鱼是王室重要的贡品，因此进行了彻底的管理。明宗时期，负责宫廷饮食的御膳院曾因鲍鱼被盗，士兵受到了刑罚。 曾以朝鲜时代捕鲍鱼的男性浦作人和海女为主题进行演讲，说明了采集鲍鱼的辛苦。一位听众提问。他问道：“看电视综艺节目时，出演的艺人们很容易抓到鲍鱼，但不知道是不是真的那么累。” 笔者认为有两种可能性。首先，1970年水产振兴院首次人工孵化鲍鱼卵，可以生产鲍鱼苗。此后，以南海和东海为中心，不断开展鲍鱼苗放流工作。其结果发现，个体数量比朝鲜时代增加，采集鲍鱼变得容易。 将重点放在了第二种可能性上。有一天看电视的时候，一位艺人从海边的潮水坑里捞出了7、8只手掌大小的鲍鱼。这是不得不令人摇头的一幕。皱纹盘鲍（北方型鲍鱼）主要栖息在水深5米以下。虽然偶尔会在浅水的地方被发现，但在潮水坑里大量栖息着粗粒鲍鱼并不常见。另外，从画面上看到的鲍鱼壳的外形来看，不像是天然鲍鱼。可能是为了好玩才人为地营造了环境。近年来，鲍鱼价格下降不小，但鲍鱼的历史上确实浸透着无数人的泪水。

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