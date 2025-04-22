直到四强赛前一天，国民力量党选手们还在内部斗争……党内警告“大敌当前时分裂”. April. 22, 2025 08:20. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 在国民力量党将于22日公布第一轮总统候选人竞选第一轮胜出者之际，竞选人之间的内部斗争正在扩散。有评价认为，“反对弹劾派”和“赞成弹劾派”竞选人之间的“弹劾责任论”攻防战扩大为负面攻势，呈现出过热现象。党内部分人士担心：“无论谁成为总统候选人，正式选举的竞争力都会因竞选后遗症而堪忧。” ● 洪准杓：“自恋者”VS 韩东勋：“我没有退党” 前大邱市长洪准杓和国民力量党前代表韩东勋21日延续了前一天在总统竞选人第一次竞选辩论中产生的矛盾。洪准杓当天在脸书上针对韩东勋指出：“执着于外貌，只知道自拍，这只不过是自恋者。相比外表，内心充实才能产生洞察力，产生智慧，产生慧眼。” 洪准杓在油管（YouTube）频道A上表示：“我要告诉大家，不要搞穿增高鞋、戴部分假发、按体型穿内衣等形象政治，要想真正搞政治，就要有深度。”他还说：“从一开始就想告诉大家，如果为了形象政治而扑腾，不会持久。但是奇怪的是，有些人听拧了。” 洪准杓前一天对韩东勋说，“个子也挺高的，为什么要穿增高鞋?”韩东勋回应称，“真幼稚。”虽然洪准杓声称这是建议性质的发言，但党内也有分析认为，这是为了延续负面攻势。 韩东勋则提及洪准杓的退党经历等进行反击。韩东勋表示，“与某些人不一样，我可没有退过党”，直指洪准杓为参加2020年第21届议会选举而退党的往事。他还说：“我也没有过把特别活动费拿回家的经验。”这是在嘲讽洪准杓在2015年卷入“成完钟名单”疑惑时，曾解释称在担任国会运营委员长时把一部分特殊活动费作为生活费给了夫人。 正在展开激烈的四强争夺战的罗卿瑗议员和安哲秀议员也在大邱展开了舌战。安哲秀当天在国民力量党大邱市党记者会上针对罗卿瑗表示：“高呼驳回弹劾的人，弹劾案刚被通过就立即进入竞选，真是不知羞耻之极。因为对辩论不利，所以避而不提尹锡悦前总统。甜的就咽下，苦的就吐掉，一般人做不到这种程度。” 对此，罗卿瑗在大邱市议会举行的记者招待会上表示：“安哲秀似乎有点着急。现在反对弹劾的人和赞成弹劾的人都要齐心协力，巩固大韩民国的宪法价值，走向未来。”罗卿瑗还称安哲秀是“在别家的巢里下蛋的布谷鸟”。 国民力量党内一名再选议员表示：“随着竞选过热，候选人之间的斗争正在激化。四人参战的第二轮竞选将更加激烈，担心最终候选人选出后能否齐心协力。” ● 党领导层：“不能敌前分裂” 关于“尹再（Yoon Again）新党”创党说和带头举行反对弹劾集会的“爱心第一教会”牧师全光勋宣布参加大选等保守阵营分裂危机，国民力量党领导层强调：“绝对不能在敌前分裂。” 该党事务总长李亮寿当天表示：“继上周（尹锡悦）创建新党争议之后，周末保守团体代表又宣布参加大选。敌前分裂只能帮助有4次前科的前共同民主党代表李在明成为总统。”这是对尹锡悦律师团创建新党的动向进行了批评。 国民力量党还试图推进“泛保守大帐篷”等保守统合。国民力量党紧急对策委员长权宁世当天在国会召开的紧急对策委员会会议上表示：“相信大韩民国宪法秩序的自由阵营应该团结一致。今天国民力量党将重新敞开党的大门。暂时离开党的人、投身于其他政党的人，不会留恋过去。”

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