尹锡悦内乱嫌疑审判，会成为“大选黑洞”吗？. April. 22, 2025 08:19. . 笔者听说过，前国防部长金龙显在12月3日紧急戒严相关人士中头一个因涉嫌内乱而被起诉时，试图主张《刑法》上的“不能未遂”。不能未遂，类似以为白色粉末是毒药而喂人吃下，事实上因为是白糖而没有死亡一样，是因执行的手段或对象的错误而未导致结果的情况。其宗旨是，虽然宣布戒严，但没有侵害基本权利的意图，或者最终没有发生任何危险。但是，在军警投入情况都已公开的情况下，这种事后辩解可能难以成立，又岂能当作从未发生过。 然而，尹锡悦前总统方面在弹劾审判时提出了类似的逻辑，声称是为了警告共同民主党的立法暴走和滥发弹劾，属于暂时的、和平的、对国民警告性质的呼吁型戒严。宪法法院在判决书中指出：“宣布戒严后，总统会立即限制国民的基本权利，因此不可能存在警告性呼吁型戒严。”判决书说，“妨碍了国会行使要求解除戒严权，使布告令的效力持续相当长一段时间”，悉数否定了尹锡悦方面的主张。 在刑事法院照搬已在宪法法院完全失败的主张不符合常识。至少更换律师或修改部分现有逻辑才是正常之举。然而，尹锡悦14日在内乱嫌疑的第一次公审中重复了同样的主张，称“不是为了实施军政的戒严”。他把公诉事实的第一章到最后一章列举了一遍，口称“荒谬”“闹剧”，对后辈检察官进行了93分钟的责难。尹锡悦声称自己曾分析过全斗焕内乱案的判决，不禁让人怀疑，他是否正确理解了其中记载的总统权限、戒严的条件和程序。 仔细看他在法庭上的陈述就更严重了。“我认为弹劾监查院院长等是不可放过的问题，出于希望国民通过总统拥有的紧急措施权站出来，因此宣布了戒严，出于维持秩序的目的投入了兵力，并在宣布戒严前召开了比任何时候都活跃的国务会议。”这简直就是他在宪法法院的主张的翻版。如果尹锡悦在第一次审判中如此定调，律师将难以改变方向。 如此一来，看起来尹锡悦不是在讲被告的辩护逻辑，而是决意把法庭作为实现政治目的等的其他手段。他曾经解释称，以前某政治人物之所以不能在法庭上放弃败诉逻辑，是因为“在承认事实的瞬间，就会失去支持者”。虽然不存在没有支持者的政治人物，但在法庭上以支持者为先，也是自寻没落的道路。 事实上，尹锡悦从未就为何宣布戒严好好接受过调查机关的调查。他拒绝在公调处调查书上捺印，没有向法庭提交证据，检方也只能推测“明太均门”特检等是其宣布戒严的原因。此次刑事审判可以说是彻底查明戒严真相的手段。但是，在刑事法庭上，不能只是被告自说自话，而是要回答法官和检察官的提问。在法官的指挥下，尹锡悦的发言中哪些是真哪些是假将得到检验，一言一词都将实况转播。 大选投票日之前，尹锡悦至少还会接受8次审判。作为提前大选原因的提供者，他每次说出的“不可信的话”，将把他置于大选的中心，同时像黑洞一样吸掉其他大选话题。

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