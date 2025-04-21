韩国博士每4人中就有1人是外国人，要当作确保高级人才的契机. April. 21, 2025 07:43. . 去年，韩国国内大学培养出的博士学位毕业生达1.7673万名。其中外国人比率为23.9%（4224名）。考虑到10年前相关比率还不到10%，这意味着外籍博士增加了1倍以上。 增加的国内研究生院博士课程名额由外国学生填补。在国内大学培养的人工智能（AI）、机器人、生物等理工科博士中，外国人每年超过1000名。外籍博士到毕业为止，在国际学术杂志（SCI级）上平均发表2篇论文，实力雄厚的人才很多。这些人完成学位后，一半回到祖国或为了就业、研究前往美国、欧洲等地。剩下的一半左右则留在国内大学、研究所。过一段时间后，他们也会离开韩国。 他们为什么不留在韩国呢？外国人从学校毕业后，只有将留学签证（D-2）转换为特定活动签证（E-7）、居住签证（F-2）等，才能稳定地滞留。以2023年为基准，国内留学生为15.2094名，但是同年把留学签证转换为特定活动签证的事例只有576名。因为转换条件非常苛刻。 平均工资也比韩国人低。国内理工科博士44%的年薪在5000万韩元以上。相反，理工科30%的外籍博士年收入不到2000万韩元。得到5000万韩元以上年薪的比率只有12%。外国人攻读博士后课程或担任研究教授、研究员等非正式员工的情况较多。晋升机会限制、研究劳务订单限制等也是导致他们离开韩国的原因。 随着因低出生率而导致的学龄人口减少，确保高级人才越来越难。将国内学生培养成优秀人才固然重要，但也有必要同时实施吸引海外人才的战略。政府最近宣布，作为吸引最优秀人才的方案之一，将推进“顶级人才”签证。但是，取得全球前100名以内的大学硕士、博士学位和全球500强企业及世界级研究机构工作经历等条件较高。具备这种能力的人才会否继续留在韩国还是个疑问。 我们需要更现实的方案。而且还要降低取得签证的条件，吸纳每年培养出的1000多名理工科外籍博士。外国人对国内工作岗位信息的可及性相对较低，因此有必要干脆建立外籍人才库等支援就业的方案。从长远来看，还可以考虑设立支援外国留学生就业和定居的机构。只有加大这种努力，才不会错过用国内奖学金培养的高级人才。 据瑞士国际经营开发院（IMD）透露，韩国的人才流失指数排名从2021年的第24位下降至去年的第30位。据韩国产业技术振兴院透露，到2032年，在充电电池等5个有潜力的新事业中，仅硕士、博士出身的人才还需要1.0685万名。最近10年间，滞留在韩国的外籍专门人才达4万~5万人左右。因为进入韩国的高级人才大部分都会再次流失。现在需要制定能够让他们继续停留的特别对策。

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