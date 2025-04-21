韩美“2+2”关税谈判……必须做好应对美国“不规则攻击”的万全准备. April. 21, 2025 07:42. . 韩美关税谈判将于本周以两国财政、通商部长同时参与的“2+2”形式开始。副总理兼企划财政部部长崔相穆和产业通商资源部部长安德根将一同访问美国，于24日和25日左右与美国财政部长斯科特·贝森特和美国贸易代表贾米森·格里尔举行高层贸易会谈。在特朗普引发的关税战争的逆风愈演愈烈的情况下，韩美之间的讨论摆脱探索战，进入了谈判局面。韩方不卷入美国方面的速度战、最大限度地守住自己的节奏变得尤为重要。 在上周举行的美日关税谈判中，美国总统特朗普在没有事先协调的情况下亲自出席，要求日本扩大防卫费、消除贸易赤字、扩大美国产汽车销售等。从第一轮谈判开始，美国就再次表明了把关税和安保联系在一起的“一站式购物”意志，向日本施压。美国向与日本经济、产业结构、安保状况等相似的韩国提出类似要求的可能性很大。 韩国政府的方针是，将贸易和安全分开，采取双轨制应对，但特朗普政府是否会乖乖地对此予以谅解还是个疑问。积极告知美方韩国新政府将在关税暂缓实行期限内上台，说服其最大限度地推迟对安保问题的讨论，这是目前最好的方法。有必要提出，韩国的防卫费预算占国内生产总值的2.8%，远高于其他盟国。 特朗普挑起的关税战，正遭遇比预想更加强硬的中国反击、金融市场大混乱、国内反特朗普示威激化等逆风。不能排除急于取得具体成果的特朗普总统在与韩国的谈判中也因突发言行和不规则要求来动摇局面的可能性。本周的谈判也在美方的提议下扩大为“2+2”会谈，这被解读为特朗普政府想要扩大谈判版图的意图。韩国政府应根据特朗普亲自登场等所有可以预想到的剧本制定精巧的战略，机敏地应对。 由于关税战争的冲击，韩国经济处于危机状况，甚至有人提出了第一季度负增长的可能性。此次关税谈判将成为决定韩国出口产业和内需景气、对外信誉等方向的拐点。在积极应对对美谈判的同时，根据时刻变化的谈判条件和美国内部反对等形势慎重应对，比什么都重要。面对短期内不会结束的特朗普变化多端的贸易攻势，焦虑和奢望是最需要警惕的对象。

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