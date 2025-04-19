心急的特朗普：“正在与中国对话……期待在三四周内达成协议”. April. 19, 2025 07:13. by 纽约=林宇善常驻记者、崔智善记者 imsun@donga.com、aurinco@donga.com. 早在去年4月，美国5个工会向美国贸易代表部要求对中国的海洋、物流、造船产业进行“贸易法301条款”调查。对此，美国贸易代表部最近作出了中国通过不公平竞争对美国产业造成损失的结论。美国贸易代表部当天表示：“船舶和海运是美国经济安全和自由商业流动所必需的。特朗普政府的措施将削弱中国的支配力，解决美国的供应链威胁，增加对美国船舶的需求。” 但有人担心，此次措施将对全球供应链造成相当大的打击。彭博社当天报道说：“此次手续费实际上可能会产生深化关税的效果，消费者价格会上涨，贸易也会受到影响。如果船舶为了减少手续费而避免停靠小港口，地区经济将遭受巨大打击。”报道还说：“即使想订购替代船舶，不仅是美国，就连（订单量堆积的）韩国等地也难以订购。最快也要到2028年才能订购。” 有分析认为，白宫当天发布的“恢复美国海鲜竞争力”的行政令也是针对中国的措施。特朗普总统在行政令中表示：“美国海鲜市场虽然是世界最高水平，但由于不公平贸易惯例，在竞争中处于不利地位。商务部和美国贸易代表部等协商后，在60天内调查非法渔业及海鲜供应网中使用强制劳动等主要生产国的相关贸易惯例。”行政令中还包含了要更有效地追踪经常违反国际渔业规定的国家海鲜船运的内容。对此，有分析称，这是反映了朝鲜工人被派遣到中国远洋渔船，受到接近“奴隶劳动”的剥削的指责而采取的措施。 特朗普当天在签署行政令时表示，“我们正在与中国对话，他们多次联系”，再次敦促进行关税谈判。对于协商可能达成协议的时间，他表示：“我认为今后3-4周左右。”对于是否与中国国家主席习近平进行过直接对话的提问，他回避正面回答，只是说：“很快就会谈这个问题。”就与各国的对等关税谈判，特朗普表示：“许多国家都想与我们谈判，但决定由我们来做。”

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